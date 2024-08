O cantor Wesley Safadão e a influenciadora digital Thyane Dantas estão comemorando oito anos de casamento e decidiram celebrar a data com uma viagem

O cantor Wesley Safadão e a influenciadora digital Thyane Dantas estão comemorando oito anos de casamento e decidiram celebrar a data com uma viagem à Itália. Nesta quinta-feira, 01, ao chegarem na hospedagem, ela foi surpreendida com o local decorado com diversos balões em formato de coração.

Ela compartilhou o momento nos stories de seu Instagram. No vídeo, é possível notar um caminho de pétalas de rosas no chão. Na cama, aparece um buquê de rosas, fotos do casal e um balão escrito 'love' (amor, em português).

"Te amo, meu amor. Que dia inesquecível, que surpresa mais linda, que viagem especial. Te amo! Hoje e sempre", escreveu ela ao mostrar os detalhes da surpresa. "Inesquecível", acrescentou. Veja como foi:

Wesley Safadão faz surpresa para a esposa (Reprodução/Instagram)

Casal troca declarações

Mais cedo, Thyane Dantas fez um post no Instagram para celebrar a data. "01.08.2016, nossa data. Hoje comemoramos oito anos de casados para sempre! Oito anos da nossa aliança, que se renova a cada dia como o significado do número 8 na Bíblia, oito anos do nosso infinito amor. Que a presença de Deus cresça infinitamente mais em nós! Te amo", escreveu.

E o cantor Wesley Safadão compartilhou uma foto em que aparece abraçado com a esposa durante um passeio de barco. Na legenda da publicação, ele se declarou para ela. "Meu amor, hoje comemoramos 8 anos de casados", começou.

"E o que eu mais quero te dizer é que eu te amo mais que ontem e que meu amor, minha admiração e minha paixão por você só crescem! Obrigada por tudo que você representa pra mim e pra nossa família!!! Pra sempre minha flor, minha gata, meu amor!", completou Safadão.

Vale lembrar que Safadão e Thyane são pais de Ysis, de 10 anos, e de Dom, de cinco. O cantor também é pai de Yhudy Lima, de 13 anos, de seu antigo relacionamento com a ex-A Fazenda Mileide Mihaile.