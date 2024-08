Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, completou 39 anos de vida nesta quarta-feira, 28, e ganhou uma homenagem da esposa

Simone Mendes usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o marido, Kaká Diniz, que completou 39 anos de vida nesta quarta-feira, 28.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora publicou uma foto com o amado e se declarou para ele. "Hoje é dia do grande amor da minha vida @kakadiniz 3.9turbo!! Toda sorte de benção sobre sua vida!", desejou a famosa.

A irmã de Simaria Mendes seguiu a homenagem elogiando o marido. "Eu te amo infinitamente... Você é a pessoa do coração mais lindo que conheço, obrigada por ser nossa felicidade diária da nossa família, sem você não vivemos! Te amoooooo parabéns minha vida!", finalizou ela.

Nos comentários, Kaká agradeceu a mensagem da esposa. "Te amo meu amor. Obrigado por ser uma mulher tão incrível em minha vida, e uma base estruturada na nossa família, sábia e amável. Te amo vida", disse ele.

Vale lembrar que Simone e Kaká são pais de Henry, que comemorou o aniversário de 10 anos no começo do mês, e Zaya, de três anos.

Confira:

