Simone Mendes ‘expulsa’ o marido do palco após gesto indecente: “Somos crentes"

Simone Mendes diverte o público ao ‘expulsar’ o marido do palco depois de protagonizarem momento quente; confira o vídeo

No último final de semana, Simone Mendes participou de mais um festival de música sertaneja em São Paulo. Durante o show, a cantora surpreendeu o público ao chamar seu marido, Kaká Diniz, para o palco. No entanto, a participação especial do empresário foi curta, pois ele foi ‘expulso’ do palco após protagonizar uma cena quente com a artista.

Enquanto soltava a voz durante um cover de ‘Vai No Cavalinho’, Simone dançou agarradinha com o marido e começou a rebolar: “Essa mulher enlouqueceu. Ela pirou de vez. Vai no cavalinho”, ela cantava enquanto dançava. Depois do momento quente, a ex-dupla sertaneja de Simaria Mendes percebeu que estava diante do público e caiu na gargalhada.

Simone rapidamente se afastou do marido e brincou com os admiradores: “Nós somos crentes! Nós somos crentes, é melhor nós…Vai. Te amo, lindo”, a cantora declarou e apontou para o marido sair do palco enquanto ele dava risada. Em seguida, ela voltou a soltar a voz sozinha. Nas redes sociais, circulam vídeos do momento que divertiu o público.

Vale destacar que Kaká Diniz e Simone Mendes são casados desde 2013 e são pais de duas crianças: Henry, de 10 anos, e Zaya, de 3. Apaixonados, o casal costuma compartilhar diversas declarações de amor, embora mantenham discrição sobre a intimidade da vida a dois e raramente exponham momentos como o que ocorreu no palco.

Marido de Simone Mendes participou de retiro espiritual extremo:

Em junho deste ano, Simone Mendes usou as redes sociais para revelar que seu marido, Kaká Diniz, precisou se afastar temporariamente para participar de um retiro espiritual. Com o ‘coração apertado’, a cantora compartilhou detalhes da experiência intensa que o empresário vivenciou ao se isolar em um refúgio de ‘sobrevivência’.

Através dos stories do Instagram, a antiga dupla sertaneja da cantora Simaria Mendes compartilhou que seu marido decidiu participar do retiro, que é apenas para homens. Durante esse período, Kaká viveu uma experiência imersiva em uma floresta. Ele aprendeu a viver com o mínimo necessário em uma rotina intensa com racionamento de comida e cama no chão.