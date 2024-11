Reynaldo Gianecchini chega aos 52 com trajetória de coragem marcada pela vitória contra o câncer

Dono de papéis marcantes, Reynaldo Gianecchini já superou o câncer, falou abertamente sobre ter filhos e foi inspiração para a comunidade LGBTQIA+

Coragem é uma boa palavra para definir a trajetória de Reynaldo Gianecchini. O ator, que completa 52 anos nesta terça-feira, 12, já venceu um câncer, falou abertamente sobre não desejar ter filhos, defendeu diversas vezes a comunidade LGBTQIA+ e, mais recentemente, até encarou uma viagem de motor home pela Europa.

Nascido em Birigui, município de São Paulo, Reynaldo Gianecchini começou a carreira como modelo internacional porém, foi nos anos 2000, que se tornou nacionalmente conhecido ao protagonizar a novela Laços de Família —tornando-se um dos grandes galãs da Globo.

Desde então, ele vem se desafiando nos mais diversos papéis, e encarando as críticas e elogios com a cabeça erguida, pronto para viver novas experiências, como falou em entrevista à CARAS Brasil. "Minha coragem é maior que meu medo, então banco meus sonhos. Dou a cara a tapa, gosto de sair da zona de conforto, porque é onde você cresce e faz a sua história."

E não é apenas na carreira que a coragem aparece. Em 2011, o ator enfrentou a descoberta de um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que atinge as células de defesa do organismo, e emocionou o público com sua jornada até a cura. "Não olho essa fase com dor nenhuma. Aliás, não foi uma fase dolorida, é engraçado. Não foi com sofrimento, porque eu não briguei."

"Até hoje, faço muitos vídeos e me pedem para dar uma palavrinha com familiares que se inspiraram na minha postura, confiança e esperança, porque foi, de fato, o que aconteceu comigo. Não era forçado, eu estava pleno e pronto para aquela batalha, acreditando na minha cura", já afirmou o artista sobre o período em que enfrentou a doença.

Já em 2019, Gianecchini falou abertamente sobre fazer parte da comunidade LGBTQIA+. O ator afirmou ter uma sexualidade fluida e, por muito tempo, participou de debates relevantes sobre o movimento. Porém, em 2023, afirmou que não pretendia falar mais sobre o assunto, já que recebia cobranças.

"Se a comunidade quer cobrar respeito e acolhimento, ela tem que acolher todo mundo do jeito que é, cada um tem seu tempo, sua verdade e a sua sexualidade. Estamos vivendo um tempo que já não é mais pauta isso", afirmou, em entrevista ao Podcast CARAS.

REYNALDO GIANECCHINI ABRE O JOGO SOBRE A PATERNIDADE

O ator, que já foi casado com Marília Gabriela(76), falou que não tem planos para ter filhos. "Provavelmente não vou ter filhos. Para mim, filho depende de uma relação. Tem que ser em decorrência de uma relação que você quer levar para outro patamar e engrandecer a família. O problema é achar uma relação para ter filho [risos]. Eu não teria sozinho."

"Vejo todo mundo falando: 'Que lindo ter filhos'. Fico pensando se a pessoa não pesou o outro lado, o perrengue que é ter um filho. Não tenho esse romantismo. Sei que é maravilhoso, mas também sei o que vem junto", destacou o artista, que ainda revelou não ser tão romântico atualmente. "Sou fraco de romantismo hoje [risos]. A visão romântica é ilusória, sou prático demais."

