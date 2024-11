Rebecca projeta mundo ideal para a filha Morena: ‘Crescer sem medo de discriminação’

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Rebecca, referência de força para outras meninas pretas, fala de luta racial e projeta mundo ideal para a filha, Morena

Nesta quarta-feira, 20, comemora-se o Dia da Consciência Negra. O feriado é considerado como uma reparação histórica, reforçando a luta contra o racismo e a necessidade de reflexão sobre a memória e resistência do povo preto. Pensando na data, a CARAS Brasil entrevistou a cantora Rebecca (26), que ficou bastante conhecida por Combatchy - música em parceria com Anitta (31), Lexa (29) e Luísa Sonza (26). A artista, que se tornou uma referência de força para outras meninas pretas, fala sobre luta racial e idealiza mundo ideal para a filha, Morena, de 7 anos. "Crescer sem medo de discriminação", ressalta.

Para Rebecca, o Dia da Consciência Negra é uma data extremamente importante para ela. "Porque representa a luta e resistência do povo negro. Acredito que muitas pessoas ainda não compreendem a real importância dessa data e do movimento, mas é fundamental que reflitam sobre a história e a luta do povo negro”, reforça a carioca. “Infelizmente, o preconceito racial ainda é uma realidade no Brasil, mesmo em pleno 2024. É triste ver que há discriminação, mas é necessário continuar lutando por igualdade e respeito”, lamenta.

A cantora relembra que já passou por situações de preconceito. “Infelizmente. É algo que dói e marca, mas busco sempre me fortalecer e resistir diante dessas situações e enfrentá-la de cabeça erguida”, salienta. “Como artista, também já enfrentei preconceito, seja na indústria ou entre o público. Acredito que ainda há muito a ser feito para combater o preconceito, mas tenho esperança de que um dia isso possa mudar. Infelizmente, ouço muitos absurdos e comentários racistas que só reforçam a importância da luta contra o preconceito”, completa.

Rebecca é mãe de Morena. Apesar da pouca idade de sua herdeira, a cantora tem consciência que ensinar a filha a reconhecer e questionar comportamentos e estereótipos racistas desde cedo contribui na luta contra a propagação do racismo na sociedade. “Converso com minha filha sobre a realidade do preconceito racial e a preparo para enfrentar essas situações. Obviamente na linguagem dela, por ser criança. Mesmo sendo muito nova, acredito que é importante que ela entenda desde cedo a importância da sua identidade e do respeito às diferenças”, pontua.

Questionada sobre o mundo ideal para Morena e para todas as crianças pretas do Brasil, a cantora destaca: “Seria um mundo onde elas possam crescer sem medo de discriminação, com oportunidades iguais e respeito à sua cultura e história”.

A artista ainda manda uma mensagem para os preconceituosos de plantão: “Minha mensagem é de repúdio e de conscientização. É inaceitável menosprezar e humilhar alguém por conta da cor da pele. O respeito e a empatia são fundamentais para viver em sociedade”.

Rebecca segue com os trabalhos a todo vapor até o final deste ano e anuncia álbum para 2025. “Estamos com projetos em andamento. E meu disco chega em 2025. Posso garantir que virão muitas novidades e surpresas pela frente. Estou muito animada, porque irei ver tudo que trabalhei nesses últimos anos”, finaliza a carioca.

MAIS SOBRE A DATA

O Dia da Consciência Negra foi criado em 1971 e formalizada nacionalmente em 2003. Em 2023, a ocasião se tornou feriado nacional. A data, 20 de novembro, faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão.

Zumbi foi morto em 1695, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente, existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil.

A importância do dia 20 de novembro está no reconhecimento dos descendentes africanos na constituição e na construção da sociedade brasileira.

