Carolina Dieckmann presta homenagem especial no aniversário de Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann postou algumas fotos ao lado da cantora Preta Gil e prestou uma bela homenagem para a amiga de longa data

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Preta Gil, que completou 50 anos de vida nesta quinta-feira, 8. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos com a cantora e escreveu uma bela mensagem.

"Ela é minha leôa; um raio de sol dourado por oxum, que entrou feito um furacão lá bem fundo, bem dentro, e pra sempre no meu coração. A gente já passou por tanto; mas quando nossos olhos se cruzam tem o poder de acalmar, revelar, transformar, e até curar... Nosso amor é forte como a sorte e ela me ensinou que sempre cabe mais, com festa, com gente, ou simplesmente eu e ela, num sofá; não importa... esse amor é a resposta", começou a loira.

"Hoje ela faz cinquenta - ela nunca esteve tão linda - e sempre vai estar mais porque a beleza que vem de dentro transborda na frente faz uma franja de luz e ilumina o que a gente vê... a gente olha pra ela e vê... a luz dourada por oxum e abençoada por todo o universo que compreende e se rende... quem é... é. Você, meu amor, @pretagil", finalizou.

Preta, aliás, comemorou a virada do aniversário com amigos e familiares. No vídeo compartilhado no Instagram, ela aparece radiante para celebrar o novo ciclo. "Eu cheguei na minha casa e eles fizeram uma surpresa para mim", diz ela, que mostra o bolo e a decoração.

Confira:

Carolina Dieckmann exibe corpão sarado ao renovar o bronzeado

Nesta última quarta-feira, 7, Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou algumas fotos exibindo seu corpo sarado surgir de biquíni, enquanto aproveitava o dia ensolarado.

Na postagem, ela confessou que estava há um mês sem poder aproveitar o sol, já que estava dando vida a uma nova personagem para um trabalho no cinema, por isso, precisava manter "a pele pálida". "Tava há um mês fugindo do bronze, fazendo cinema e mantendo a pele pálida pra personagem, essas coisas de atriz... hoje é meu primeiro dia em casa e o sol veio com tudo de volta pra minha vida... com proteção, claro, pero no mucho! rs", disse ela na legenda da publicação. Confira a publicação!