Patricia Abravanel celebrava primeira gestação em 2014: ‘Família é uma referência muito forte’

No aniversário de 47 anos de Patricia Abravanel, a CARAS Brasil relembra entrevista em que a apresentadora do SBT comemorava a primeira gestação

Patricia Abravanel completa 47 anos nesta sexta-feira, 4. A filha de número 4 do saudoso Silvio Santos (1930-2024) vem trilhando com muito sucesso a carreira de apresentadora do SBT desde 2011, quando ficou à frente do Festival SBT 30 Anos, aos sábados à noite. Desde então, ela não parou mais. E foi em 3 de outubro de 2021, um dia antes de seu aniversário, que ela assumiu o comando do Programa Silvio Santos e ganhou notoriedade. Mas muito além de uma profissional bem-sucedida, a comunicadora é mãe.

Desde 2013, Patricia tem um relacionamento com o político Fábio Faria (46). Os dois subiram ao altar em 2017, em uma cerimônia realizada na mansão do eterno Dono do Baú, em um bairro nobre de São Paulo. Desta união, ela teve três filhos: Pedro Abravanel Faria (9), Jane Abravanel Faria (6) e Senor Abravanel Faria (4). A escolha do nome do caçula foi em homenagem ao pai da apresentadora.

Em entrevista à CARAS Brasil no ano de 2014, Patricia, que estava grávida do primogênito, falou sobre as suas expectativas para a maternidade, ainda um grande mistério para ela. “Não aguento mais de ansiedade para pegá-lo no colo. Sei que a personalidade demora um pouco para aparecer, mas estou muito curiosa”, desabafa. “A gravidez aflorou a vontade de transformar a minha casa em lar. Quero terminar a reforma que nunca concluí e caprichar no quartinho dele”, contou a mamãe de primeira viagem, que, de desejos, só sentiu vontade de comer feijão, engordou 14 quilos — somados aos 48 habituais — e comandou sua atração, na época, o Máquina da Fama, até o finalzinho da gestação.

Patrícia revelou que a decisão de engravidar foi aos cinco meses de namoro. "No auge da paixão, começamos, como todos os namorados, a sonhar como seriam os nossos filhos. Durante uma viagem de um mês de férias para Aspen, resolvemos ‘liberar’ para ver o que acontecia. E acabei engravidando rápido. Antes de voltar para o Brasil, Fábio desconfiou, ainda antes de mim, e fiz o teste. Não esperávamos que seria tão rápido. Senti um misto de alegria, ansiedade e insegurança. Um monte de emoções juntas. Fiquei introspectiva. De lá, ligamos para dar a notícia", disse.

A apresentadora comentou a reação da família com a notícia: "Todos ficaram muito felizes, uma festa. Fábio já estava muito próximo da minha família. Todo mundo lá em casa o adora. Eu, que não tinha tanto contato com o pessoal dele, fiz questão de me aproximar. Viajava para Natal quase todo final de semana, para estar com os pais e as irmãs dele. E nossas famílias se deram bem".

A filha de Silvio também falou sobre a escolha do bebê. "Sempre foi o nome com o qual nos referimos ao nosso filho, desde a primeira vez em que tocamos no assunto, muito antes de ele existir. Depois de saber o sexo, um dia, nas minhas orações, pedi a Deus que me desse um sinal. Ainda não o conhecia, mas Ele, sim. No dia seguinte, meu pai perguntou ao auditório qual seria o nome do meu filho. A primeira pessoa a responder disse: Pedro. Tive a certeza", ressaltou.

Sobre valores que desejava passar ao filho, ela entregou: "Para mim, família é uma referência muito forte, a base. Se está tudo errado, mas a família te apoia, tudo fica leve. Minhas irmãs são muito importantes na minha vida. Sei o quanto ter um pai e uma mãe que se dão bem e são bem casados faz a diferença e nos faz querer estar com eles e ser igual a eles. Eu e Fábio somos parecidos nisso. Adoramos ficar reunidos em volta da mesa, batendo papo. Como eu, Fábio não é da noite. Se fosse, acho que, com o tempo, ‘pesaria’ na relação. Ele prefere ficar comigo em casa a ir ao bar com amigos. Achamos a badalação um bom lugar para ‘visitar’, mas não faz parte do nosso estilo de vida".

Na época, ela também contou como era o Silvio avô. "Ele já tem cinco netos adultos, das minhas irmãs mais velhas. Esses ele não conseguiu curtir tanto, era outra época da vida. Agora, ele está aquele avozão clássico. Quarta é o dia dos netos na casa dele. Minha irmã Daniela deixa os filhos, Gabriel e Manuela, lá. Ele brinca o dia inteiro com as crianças, mima demais, libera o chocolate que a mãe não deixa... Estraga a disciplina. E não vejo a hora do Pedro também estar nessa farra", salientou.