Para Otaviano Costa, o Dia dos Pais deste ano será mais que especial! Após descobrir um aneurisma de aorta, o levando a realizar uma cirurgia de emergência em junho, estar ao lado das filhas neste domingo, 11, é motivo de comemoração.

Em entrevista ao Gshow, o apresentador - que é padrasto de Giulia, de 24 anos, pai de Olivia, de 13, e filho de seu Osvaldo - compartilhou detalhes de como será o primeiro Dia dos Pais depois da cirurgia.

"Vai ser um Dia dos Pais delicioso, com sabor especial, único, não só para celebrar os pais da nossa família, mas também depois de tudo que estou revivendo, vai ser um transbordo de emoção estar junto com minhas meninas e com a minha família. Vai ser um Dia dos Pais para se guardar na memória", disse Otaviano Costa.

E continuou: "A gente vai fazer o que adoramos fazer, reunir a família, preparar uma comida gostosa, com bom humor que prevalece em casa, não tenha dúvida que esse será o astral nesse domingo que celebramos os pais da família e essa vida nova que estou vivendo".

Após 15 dias de internação e todo o processo delicado que enfrentou, o marido de Flávia Alessandra confessou que não parava para admirar as coisas importantes da vida por conta da correria do dia a dia.

"Além de um pai diferente, um ser humano diferente. Quem passa por uma situação dessa e não percebe isso, não colhe isso para si, para ressignificar coisas, gerar novos olhares para tudo, para todos e para si, não entendeu direito o que aconteceu.", opinou.

"Antes da cirurgia estava com transbordo de pensamentos para todos os lados, especialmente para a família e do que estava vivendo. Depois que você descobre que sobreviveu da cirurgia, você percebe o mundo em slow motion, em câmera lenta, em que detalhes passavam despercebidos no seu olhar no dia a dia. Isso que faço o dia inteiro, perceber as pequenas coisas que fazem a diferença", refletiu Otaviano Costa.

Otaviano Costa exibe a cicatriz da cirurgia pela primeira vez

O ator e apresentador Otaviano Costa apareceu muito emocionado em nova entrevista no programa Fantástico, da Globo, no último dia 28. Ao lado da esposa, Flávia Alessandra, ele contou sobre a cirurgia que realizou no dia 10 de julho de 2024. Ele foi diagnosticado com aneurisma da artéria aorta e precisou realizar uma cirurgia para troca da válvula e utilização de um tubo na aorta.

O artista ficou internado por 15 dias e a cirurgia foi feita de peito aberto. Com isso, ele ficou com uma grande cicatriz no centro do tórax, que ele exibe com orgulho. “Essa aqui é a porta da vida”, contou. Veja clicando aqui!