Otaviano Costa exibe a cicatriz da cirurgia pela primeira vez: ‘Porta da vida’

Após passar por cirurgia de peito aberto, Otaviano Costa se emociona em entrevista no Fantástico e exibe a cicatriz

O ator e apresentador Otaviano Costa apareceu muito emocionado em nova entrevista no programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 28. Ao lado da esposa, Flávia Alessandra, ele contou sobre a cirurgia que realizou no dia 10 de julho de 2024. Ele foi diagnosticado com aneurisma da artéria aorta e precisou realizar uma cirurgia para troca da válvula e utilização de um tubo na aorta.

O artista ficou internado por 15 dias e a cirurgia foi feita de peito aberto. Com isso, ele ficou com uma grande cicatriz no centro do tórax, que ele exibe com orgulho. “Essa aqui é a porta da vida”, contou.

Na entrevista, ele contou que nasceu com uma válvula bicúspide e fazia acompanhamento regular com um cardiologista. Porém, ele deixou de ir ao médico nos últimos dois anos, que o foi o tempo necessário para o aparecimento do aneurisma. Ele só descobriu o problema por causa de outra dor, que surgiu na região da costela.

Então, o artista foi até o médico para realizar um ecocardiograma e foi diagnosticado com o aneurisma na aorta. “Em dois anos, eu passei desleixando, me negligenciando, sem fazer o ckeckup”, afirmou ele.

Flávia ficou o tempo todo ao lado do marido e contou sobre o nervosismo com a cirurgia. “É um cenário assustador quando volta [da cirurgia]. Dois drenos com sangue saindo. E ele teve uma mini complicação, que o sangramento continuou. Até regular, foram as piores horas da minha vida”, contou.

Agora, Otaviano só tem o que agradecer. “Sem fé e sem gratidão por esse lá em cima… Ele que mandou essa dorzinha na costela. Eu tenho absoluta certeza. Foi um simples ecocardiograma que salvou a minha vida”, afirmou. Por fim, ele contou que quer comemorar. “Eu não celebrei minha festa de 50 anos. Agora, vou celebrar a de 52”, finalizou.

Otaviano Costa no Fantástico - Foto: Reprodução / Globo