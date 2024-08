Noivos, Isis Valverde e Marcus Buaiz definem local de casamento

Após adiarem a data do casamento, Isis Valverde e Marcus Buaiz já decidiram o local para realizar a cerimônia; veja onde será

Fofos! Após o adiamento do casamento devido à saúde da mãe de Isis Valverde, a atriz e o empresário Marcus Buaiz já definiram o local para a cerimônia. Noivos desde dezembro de 2023, o casal está junto desde o primeiro semestre do ano passado, quando foram vistos trocando carinhos em Paris.

Segundo informações obtidas pelo Portal LeoDias, o local escolhido para oficializar o amor de Isis e Marcus é a Ville La Rochelle. Localizado na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo, o sítio é procurado para a realização de eventos de luxo e simula vilas francesas.

Importante destacar que o casamento entre Buaiz e Valverde estava inicialmente agendado para o final deste ano, mas a atriz e o empresário decidiram adiar a celebração para o dia 3 de maio de 2025. De acordo com o colunista Leo Dias, a mudança ocorreu por conta do diagnóstico de câncer de mama de Rosalba Nable, mãe de Isis.

Isis Valverde revela que o filho precisou passar por cirurgia

Nesta quarta-feira, 21, Isis Valverde revelou que seu filho, Rael, de apenas cinco anos, precisou passar por uma cirurgia para a retirada de amígdalas e detalhou o estado do pequeno após o procedimento. Em suas redes sociais, ela compartilhou que esteve ao lado dele em casa durante toda a recuperação e relatou que ele já está bem melhor.

Nos stories do Instagram, Isis revelou o procedimento de forma despretensiosa. Ela apareceu deitada na cama e explicou que estava mais offline nos últimos dias, aproveitando o tempo livre para retomar o hábito da leitura: “Gente, eu estou muito feliz porque eu tinha parado de ficar lendo muito. Minha leitura estava muito escassa”, contou.

“Agora já vou para o meu terceiro livro e eu tô muito orgulhosa. Ler faz muito bem só que eu tinha parado e é como se fosse exercício físico, aliás eu tenho que levantar”, contou. Na sequência, Isis explicou que iria levar o filho para o trabalho: “Hoje eu tirei o dia para dormir mais, mas hoje vou trabalhar e vou levar vocês para o estúdio. Rael vai comigo”, disse.

Por fim, Isis explicou que passou os últimos dias em casa apoiando o filho em sua recuperação após a cirurgia: “Rael passou por uma pequena cirurgia, tadinho, de amígdala. Mas agora já está bem, então eu fiquei com ele aqui todos esses dias dando carinho e colo”, a atriz finalizou o relato com as atualizações sobre sua vida pessoal e destacou que o pequeno já está bem.