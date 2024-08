Michel Teló surge em clima de romance na piscina com Thais Fersoza

O cantor Michel Teló compartilhou nas redes sociais algumas fotos curtindo o dia na piscina ao lado da esposa, a atriz Thais Fersoza

Após curtirem as férias com os filhos, Melinda e Teodoro, Michel Teló e Thais Fersoza decidiram passar um momento a sós. Os dois estão aproveitando um momento de lazer em um hotel no Rio de Janeiro.

Nas fotos postadas pelo cantor no feed do Instagram, os dois aparecem agarradinhos na piscina, enquanto aproveitam o dia ensolarado. "O jeito é… @tatafersoza. Amei a surpresa…", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos dos dois. "Casal abençoado", disse uma seguidora. "Ahh meu Deus, que casal mais amado. Deus abençoe", falou outra. "Seus lindos! Muito amor por vcs e essa união linda. Deus abençoe sempre!", escreveu uma terceira.

Mais cedo, Fersoza postou algumas fotos curtindo um dia de sol na piscina após decidir surpreender o marido com uma viagem de casal. Nos cliques, a atriz se exibiu em uma roupa de banho preta muito elegante. Com as costas livres, a eleita do artista ainda revelou uma tatuagem delicada no local: uma borboleta.

Michel Teló fala sobre ter feito mais um festão para os filhos

Os filhos de Michel Teló e Thais Fersoza, Melinda e Teodoro, tiveram mais um festão compartilhado para celebrarem seu aniversário. Apesar de terem um ano de diferença, os dois têm a data próxima, e os papais realizaram um evento luxuoso com dois temas para eles.

Em sua rede social, o cantor compartilhou um vídeo de quando chegaram no local com decoração deslumbrante e foram recepcionados por personagens. O famoso então falou sobre a emoção e oportunidade de proporcionar a lembrança especial para seus amores.

"Daqueles momentos que ficam pra sempre no coração! Obrigado, Deus, pela alegria de celebrar mais um ano de vida da Melinda e do Teodoro! Colocamos a vida, os projetos, os sonhos, a proteção deles sempre nas Tuas mãos! [...]", escreveu o artista em um trecho. Confira a publicação!