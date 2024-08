Lucas Lima ganha homenagem de Sandy em data especial: 'Eterno parceiro'

Em celebração ao Dia dos Pais, a cantora Sandy prestou uma bela homenagem a Lucas Lima, seu ex-marido, e ao pai, o cantor Xororó

A cantora Sandy encantou os fãs no domingo, 11, ao compartilhar uma bela homenagem a duas pessoas bastante especiais em sua vida. Em seu Instagram oficial, a artista publicou uma declaração emocionante de Dia dos Pais direcionada ao cantor Xororó e a Lucas Lima, seu ex-marido.

Para celebrar a data especial, Sandy escolheu fotos que representam o amor genuíno entre pais e filhos. Na primeira imagem, a cantora aparece no colo do pai, Xororó, ainda bem pequena. "Dia de agradecer a esses dois exemplos maravilhosos de pai… O meu - minha inspiração, meu professor, meu colega de profissão, meu mentor, meu ídolo, meu amigo, meu eterno herói e o melhor avô para o meu filho (te amo, pai!)", iniciou ela na legenda.

Já na segunda foto, o herdeiro de Sandy, Theo, de 10 anos, foi fotografado em um passeio a cavalo com o pai, Lucas Lima. A famosa aproveitou para ressaltar a eterna parceria entre ela e o músico na criação do pequeno.

"E o que eu escolhi para o meu filho, o meu melhor amigo desde sempre, meu eterno parceiro nessa missão mais linda e importante que é criar um ser humano e deixá-lo pronto para viver nesse mundo desafiador e lindo. Obrigada, pai e Lucas, por tudo, tudo que vocês me deram e me dão", concluiu Sandy.

Nos comentários, Lucas Lima também deixou um recado especial em agradecimento a homenagem da cantora. "Com uma mamis dessa fica fácil!", elogiou ele. Vale lembrar que os dois anunciaram publicamente a separação em 2023, após 24 anos juntos.

Sandy homenageia Lucas Lima - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Lucas Lima celebra aniversário da mãe

Dia de festa na família de Lucas Lima! O músico usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem à mãe, Lorena, que completou mais um ano de vida na terça-feira, 6. Em celebração à data especial, o artista escolheu uma foto rara ao lado da matriarca e a parabenizou.

"Mamis fazendo 71 hoje!!! Parabéns, Dona Lo, por ser essa baita mãe, vó, amiga, colega de trampo, etc. Dia feliz", escreveu Lucas Lima na legenda da postagem. Nos comentários, em meio a diversas felicitações à aniversariante, os internautas não esconderam a surpresa com a idade da mãe do famoso.

"Não parece nunca que tem 71! Linda", comentou uma seguidora. "71???? Está de sacanagem", disse outra. "71? Tá certo isso? Acho que foi erro de digitação, hein? Muito linda e jovial! Parabéns e que Deus abençoe mais e mais", falou uma terceira; confira o registro!