Kevinho celebra aniversário de 26 anos com a família

Mc Kevinho completou 26 anos e decidiu comemorar ao lado da família. O cantor passou alguns meses em reclusão após a mãe ser diagnosticada com câncer

No último domingo, 15, Kevinho completou 26 anos de vida. O cantor decidiu comemorar a data com a família em uma casa com piscina e vista para o mar.

Em sua conta no Instagram, o artista compartilhou alguns registros da comemoração. Em uma das imagens, ele surgiu ao lado da mãe. Em outro registro, Kevinho e a mãe arriscaram uns passinhos de dança.

"26 do Kevinho", escreveu ele na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Esse menino dá aula quando se trata de amor, dedicação e respeito a uma mãe. Difícil ver isso nos últimos tempos", escreveu uma internauta. "Esse menino é de ouro! O niver é dele, mas quem ganhou o presente foi ela! Que filho exemplar", comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KEVINHO (@kevinho)

Em outra postagem, Kevinho surgiu curtindo a piscina. "Parabéns para mim! 2.6 turbo", escreveu ele na legenda. O famoso deu uma pausa na carreira para cuidar da mãe, que foi diagnosticada com câncer de mama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KEVINHO (@kevinho)

Volta aos palcos

Mãe do cantor Kevinho, Sueli Azevedo emocionou os seguidores na noite de quarta-feira, 22, ao compartilhar em suas redes sociais uma carta aberta ao filho. O artista havia dado uma pausa na carreira para cuidar da mãe, diagnosticada com câncer de mama.

Recentemente, com o fim da quimioterapia da mãe, Kevinho retornou aos palcos. Em agradecimento ao cuidado e carinho do herdeiro, Sueli escreveu um longo texto falando sobre todo o momento em que ele esteve ao seu lado. "Kevin, meu filho, tudo o que eu escrever sobre você será muito pouco diante do filho abençoado que Deus me deu", iniciou ela.

E continuou: "Pausou a carreira e falou que até abandonaria para estar ao meu lado. [Pausou] TV, propaganda, tudo por mim. Me fortaleceu o tempo todo para eu não desanimar e nem fraquejar, segurando minha mão, me dando seu ombro amigo e até fazendo uma música para mim que quase morro de emoção".

Em seguida, Sueli Azevedo incentivou o cantor a seguir seu grande sonho na música. "Ah filho, se o mundo inteiro soubesse quem é Kevin, não existiria filho que não honrasse mãe. Sei também que, por mais forte que você demonstrava ser para mim, quando ficava sozinho desmoronava. Você foi o pilar, a força e um ser humano que por dentro sofria. Eu sei que sofria. Filho, o mundo te espera. Pensa em você. Deus está cuidando de mim e você precisa ser feliz fazendo o que mais ama. Seus fãs estão com você como sempre estiveram e não vão largar sua mão", disse.

Na manhã desta quinta-feira, 23, a mãe de Kevinho publicou um vídeo do cantor bastante emocionado no palco enquanto recebia o carinho dos fãs. "O amor dos fãs é a força e o apoio que todo artista precisa. Sem palavras e gratidão para todos os fãs do Kevinho", declarou ela na legenda.