Juliano Cazarré já viveu seis meses longe da esposa para cuidar dos filhos

Pai de seis, Juliano Cazarré completa 44 anos nesta terça-feira, 24; em 2023, ele detalhou à CARAS o período que passou longe da esposa, Leticia

Prestes a apresentar Jayme, seu personagem de Volta por Cima (Globo), para o público, Juliano Cazarré completa 44 anos nesta terça-feira, 24. Casado com Leticia Cazarré (39) e pai de Vicente (13), Inácio (11), Gaspar (4), Maria Madalena (3), Maria Guilhermina (2) e Estêvão, o ator já passou seis meses separado da esposa para cuidar dos filhos.

O momento delicado aconteceu em 2023, quando Leticia precisou ir até São Paulo para acompanhar de perto a internação de Maria Guilhermina. A pequena nasceu com uma cardiopatia congênita rara, a Anomalia de Ebstein e, desde então, Juliano Cazarré e a família se desdobraram para tratá-la .

À época, o ator ficou no Rio de Janeiro cuidando dos outros quatro filhos —uma vez que Estêvão, o caçula da família, ainda não era nascido. Em entrevista à Revista CARAS, Cazarré detalhou o momento e disse que ele e a esposa não reclamavam sobre os acontecimentos, para que não ficassem desanimados.

"A gente evitava reclamar. Claro que tinha dias que não dava, a Leticia precisava me falar alguma coisa, mas a gente evitou fazer esse tipo de reclamação um para o outro, para não se desanimar onde estivesse. Então, ela tentava me passar o melhor de lá e eu tentava passar o melhor daqui."

Ao lado dele estiveram Vicente e Inácio, os filhos mais velhos da família. "Me ajudavam um pouco aqui em casa com o que podiam, um dava a comida para o cachorro, o outro colocava o café da manhã, o outro tirava louça suja da mesa. A família inteira se uniu porque a gente sabia que tinha uma coisa preciosa que dependia que todo o resto funcionasse, que era a vida da Guilhermina."

Agora, a família vive junta no Rio de Janeiro e se tornou inspiração para muitos fãs e internautas. Juliano e Leticia deram as boas-vindas ao pequeno Estêvão, e sempre reforçam a importância da fé e união para sua família.

Em sua página do Instagram, o ator compartilha com os 2,9 milhões de seguidores momentos de sua rotina com os filhos, receitas e também reflexões sobre fé e vida, em um quadro chamado O Completão da Internet. A atitude gera elogios e toca outros internautas a também fazerem suas orações.

