Leticia e Juliano Cazarré viram inspiração e são defendidos na web: 'Merecem se divertir'

Pais de seis, Leticia e Juliano Cazarré compartilharam cliques no Rock in Rio e receberam apoio de internautas que levam a família como inspiração

Leticia Cazarré (39) e Juliano Cazarré (43) fizeram parte do time de celebridades que prestigiou o Rock in Rio na noite desta quinta-feira, 19. Pais de seis crianças, os dois se tornaram uma inspiração para os internautas, que saíram em defesa do casal que deixou quatro filhos em casa para curtir o festival de música.

O casal esteve no festival acompanhado dos dois filhos mais velhos, Vicente (13) e Inácio (11). Os outros filhos dos dois, Gaspar (4), Maria Madalena (3), Maria Guilhermina (2) e Estêvão, de seis meses, ficaram em casa. Isso gerou comentários negativos quanto aos filhos, porém, logo fãs e internautas saíram em defeda de Juliano e Leticia Cazarré .

"Ultimamente eles passaram dentro de um hospital, lutando bravamente. Eles são muito fervorosos e também merecem se divertir", escreveu uma. "Internet cheia de julgamentos, eles têm outros filhos também. Vivem ambos e lutam muito! Merecida diversão", pontuou outra. "Falam tanto da Leticia e do Cazarré terem tantos filhos e todos tem uma educação exemplar", disse uma terceira.

Leia também: Mãe de 6, Leticia Cazarré responde se quer ter mais filhos com Juliano Cazarré

Em uma das publicações compartilhadas em seu perfil, Leticia ainda recordou a primeira vez que foi ao festival, quando ainda era adolescente. Segundo ela, seu pai apenas a deixou ir ao evento porque seu irmão mais velho, Marcelo, iria junto. "A gente ia de ônibus, caminhava vários quilômetros sob um sol de rachar e passava o dia inteiro em terra batida, mas tudo valia a pena."

Ela afirmou que estava ansiosa pelo momento de poder levar os filhos mais velhos para o evento, e assegurou que os dois amaram o momento. Na noite desta quinta-feira, o show principal foi o de Ed Sheeran (33), e outras atrações como Gloria Groove (29) e Jão (29) também estiveram nos palcos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LETICIA CAZARRÉ NO INSTAGRAM: