Internautas resgatam vídeo de casamento de Silvio Santos e Íris Abravanel

Em fevereiro de 1981, Silvio Santos e Íris Abravanel oficializaram a união em cerimônia civil; confira o vídeo de como foi a celebração

Nesta semana, um vídeo resgatado por internautas tem viralizado nas redes sociais. Isso porque ele mostra detalhes do casamento de Silvio Santos e Íris Abravanel, celebrado no dia 20 de fevereiro de 1981. A publicação ganhou grande repercussão após o falecimento do apresentador, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia.

Embora tenha sido publicado no YouTube há oito anos, o vídeo é considerado raro, já que nunca foi exibido na televisão. A cerimônia, conduzida pelo juiz Humberto Valente em São Paulo, contou com a presença de Cintia e Silvia Abravanel, filhas do primeiro casamento do apresentador. Na época, Silvio Santos e Íris Abravanel já eram pais de Daniela, Patrícia e Rebeca; a caçula, Renata, nasceu em 1985, após a oficialização da união.

Quem também estava presente no casamento foi a mãe do comunicador, Rebecca Caro Abravanel, e os sogros, Maria Paladino Pássaro e Genaro Rubens Pássaro.

No registro, é possível ver o momento exato em que ambos dizem "sim" para a união. "É de livre e espontânea vontade que Senor Abravanel aceita se casar com Iris Pássaro?", questionou Humberto, então responsável pelo cartório do Ibirapuera, em São Paulo. "É", respondeu Silvio, com um sorriso no rosto. Iris também repetiu a resposta. Ambos utilizaram o "É", em vez do usual "Sim".

Descontraído diante das câmeras que registravam o casamento, Silvio fez uma brincadeira após dar o tradicional beijo na noiva. Antes de colocar a aliança na mão de Íris, ele perguntou: "Na direita ou na esquerda?", arrancando risadas dos convidados.

Relembre história de amor entre Silvio Santos e Íris Abravanel

O apresentador Silvio Santos deixou uma grande família para seguir com o seu legado e parte desta família foi construída com sua esposa, a autora Íris Abravanel. Juntos, eles tiveram quatro filhas - sendo que ele era pai de seis mulheres, duas delas frutos de outro relacionamento - e ficaram juntos por mais de 40 anos. Relembre aqui a história de amor de Silvio e Íris!