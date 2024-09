Glenda Kozlowski divide cliques raros do filho em homenagem de aniversário

A apresentadora Glenda Kozlowski prestou uma bela homenagem no aniversário do filho caçula, Eduardo, que completou 19 anos

Glenda Kozlowski usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho mais novo, Eduardo. O rapaz, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Cassiano Leal, com quem ficou entre 2001 e 2008, completou 19 anos neste domingo, 29.

Para comemorar a data especial, a apresentadora compartilhou no feed do Instagram um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro, incluindo as fotos de sua formatura na Montverde Academy, na Flórida, nos Estados Unidos, e o parabenizou.

"Meu filho tão amado!! Hoje é o seu dia!! E lá vem aquela frase que todas nós falamos… Por que passa tão rápido? Meu filho, tudo que eu desejo é a sua saúde, o seu sorriso, boas escolhas e que papai do céu te proteja e te guie", desejou a famosa no começo do texto.

Glenda, então, rasgou elogios ao herdeiro. "Você é tão bacana, é tão dedicado, é tão amigo, é tão amável, é tão sensato, é tão educado!!! E eu... sou tão coruja!!! Sim. Coruja. Mãe coruja e muito grata por ter a chance de dividir esta vida com você e o seu irmão", acrescentou ela, que também é mãe de Gabriel, de 28 anos, de um relacionamento anterior.

"Viva meu filho. Seja feliz. Seja leve. Seja de verdade. E voe pra onde o seu coração mandar e por onde brilhem os seus olhos. Porque…. Passa rápido… muito rápido! Te amo com todas as forças do universo. E agradeço a Deus por cada segundo da minha vida ao seu lado", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por glendakozlowski (@glendakozlowski)

Glenda Kozlowski comemora o aniversário de 50 anos

Em julho, Glenda Kozlowski usou as redes sociais para mostrar que comemorou o seu aniversário em grande estilo. Ela completou 50 anos de vida no dia 9 e celebrou com um festão. Para o evento, a apresentadora apostou em um vestido justo preto, modelo tomara que caia, e um sapato de salto alto.

"E assim 50tei... Num piscar, num suspiro… 50tei… Mas aquela menina da praia, das ondas, teima em não ir embora… vai de encontro a mulher que cresceu e segue desbravando as grandes experiências e os seus caminhos! Na bagagem? Tenho amor e gratidão. Uma família que eu amo infinito. Excelentes amigos do coração, da alma! E sigo a canção… abençoada por Deus. E como num suspiro.. num piscar… que venham mais tantos anos!!! Até quando Deus quiser!", escreveu em um trecho. Veja a publicação completa!