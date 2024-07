Giovanna Pitel, a ex-participante do BBB 24, completou 25 anos nesta sexta-feira (26) e fez uma reflexão nas redes sociais

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-sister postou uma foto em que aparece toda sorridente com seu bolo de aniversário e fez uma reflexão sobre como sua vida mudou nos últimos meses. "25 anos. Esse ano a vida resolveu surpreender", afirmou ela.

Pitel seguiu o texto falando sobre as mudanças que viveu. "Entrei num programa, ganhei um programa, amei grande, chorei, mudei de cidade, conheci diferentes pessoas, experimentei novas coisas e fui cercada de amor, cuidado e carinho!", ressaltou.

A ex-BBB completou a postagem revelando o que deseja no seu novo ciclo. "Que a vida continua me surpreendendo, que os dias sejam sempre extraordinários e felizes. Espero ser sempre merecedora de todo de bom que me cerca! Todas as palavras parecem poucas perto do que eu sinto, mas obrigada por tanto, pessoal!", finalizou agradecendo.

