Filha do cantor Leandro comemora o aniversário do irmão: 'Te amamos'

Nas redes sociais, a médica Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, comemorou o aniversário de 27 anos do irmão, Leandro

Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu irmão, que leva o mesmo nome do pai, Leandro Costa, que completou 27 anos de vida nesta segunda-feira, 3.

Através dos Stories do Instagram, a médica dermatologista compartilhou uma foto do aniversariante com o sobrinho, José, de dois anos, e o parabenizou. "Feliz aniversário! Te amamos", escreveu Lyandra, que está à espera de uma menina, que se chamrá Isabela, fruto de seu casamento com Lucas Santos.

Leandro é estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal de Goiás. Ele e Lysandra, que está com 29 anos, são filhos do cantor Leandro com Andréa Mota. O sertanejo também é pai de Thiago Costa, de 40 anos, do seu primeiro casamento com Célia Gonçalves, e de Leandro Borges, de 31.

Irmão e dupla sertaneja do cantor Leonardo, Leandro morreu em 1998, aos 36 anos, em decorrência de um câncer de pulmão.

Confira:

Lyandra Costa comemora aniversário do irmão - Foto: Instagram

Filha de Leandro detalha vínculo com a família de Leonardo

No último domingo, 3, Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, usou as redes sociais para esclarecer sua relação com a família de Leonardo. A médica foi questionada após não comparecer ao aniversário do primo, João Guilherme, celebrado na Fazenda Talismã, em Goiás, com a presença dos filhos do sertanejo e outros parentes.

Nos stories do Instagram, Lyandra afirmou que sua ausência não está relacionada a conflitos familiares e aproveitou para falar sobre sua convivência com os parentes. "Converso, gente! Normal! São meus primos de 1° grau! Mas com a correria do dia a dia, cada um tem suas vidas, suas famílias, suas obrigações e está tudo certo!!!", garantiu a dermatologista, que anteriormente já desmentiu rumores de que não gostava de “se misturar" com a família paterna. Saiba mais!

