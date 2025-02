Filha de Leandro detalha vínculo com a família de Leonardo

A médica dermatologista Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, esclareceu como é sua relação com a família de Leonardo: "Cada um tem suas vidas"

No último domingo, 3, Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, usou as redes sociais para esclarecer sua relação com a família de Leonardo. A médica foi questionada após não comparecer ao aniversário do primo, João Guilherme, celebrado na Fazenda Talismã, em Goiás, com a presença dos filhos do sertanejo e outros parentes.

Nos stories do Instagram, Lyandra afirmou que sua ausência não está relacionada a conflitos familiares e aproveitou para falar sobre sua convivência com os parentes. “Converso, gente! Normal! São meus primos de 1° grau! Mas com a correria do dia a dia, cada um tem suas vidas, suas famílias, suas obrigações e está tudo certo!!!”, garantiu a dermatologista, que anteriormente já desmentiu rumores de que não gostava de “se misturar” com a família paterna.

“Eu me “misturo” com o meu tio e com toda a minha família paterna. Afinal, nós somos família e sempre seremos. Nem sempre estaremos juntos o tempo todo porque cada um tem sua vida e rotina”, disse ela, que é casada e está grávida da filha caçula.

Filha de Leandro detalha relação com família de Leonardo. Foto: Reprodução/Instagram

Experiência sobrenatural

Filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), a médica Lyandra Costa surpreendeu ao revelar que já teve uma experiência sobrenatural com o pai. Ele morreu quando a herdeira era criança e ela sempre sentiu falta do pai. Tanto que, durante um tempo, ela sonhou com ele.

Agora, ela contou que parou de sonhar com o pai após ouvir uma declaração dele no sonho, na qual ele disse que não queria que a filha chorasse sempre que sonhava com ele. Lyandra contou sobre a experiência sobrenatural ao responder uma caixinha de perguntas dos seguidores no Instagram.

Uma fã perguntou se ela ainda sonha com o pai, mas a jovem negou. “Não mais. Eu ficava muito triste a cada sonho, sentia aquela saudade doída de uma vida inteira não vivida. Da última vez, chorei muito no sonho, e ele me disse que não iria mais voltar porque ele não queria que eu ficasse assim”, afirmou ela.

Então, Lyandra comentou que não acredita em contato sobrenatural, mas foi uma experiência que teve. “Não sei explicar isso. Acredito que as pessoas não voltam da morte para falar com quem está vivo, mas tive essa experiência”, concluiu.

Vale lembrar que Lyandra Costa é médica dermatologista. Ela é casada e está grávida pela segunda vez. Além de Lyandra, o cantor Leandro teve mais três filhos: Thiago, Leandrinho e Leandro.

