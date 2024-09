Fenômeno da internet, Jade Picon tem relação bonita e discreta com o pai

Jade Picon completa 23 anos nesta terça, 24, e não esconde a boa relação com o irmão, Leo Picon; porém, o carinho se estende ao pai de forma discreta

Grande fenômeno da internet, Jade Picon completa 23 anos nesta terça-feira, 24. Dona de uma verdadeira legião de fãs, muitos conhecem sua bonita relação com o irmão, Leo Picon (28), porém, o carinho se estende de forma discreta para o pai, Carlos Picon.

Carlos é um dos donos da empresa Pantanal Mármore Granitos e Pedras. Apesar de ser bastante reservado quanto a sua vida pessoal, ele chegou a aparecer algumas vezes no canal do YouTube de Leo e Jade Picon, participando de pegadinhas e trends da época .

O empresário é divorciado da mãe de seus filhos, a engenheira agrônoma Monica Santini Froes. Apesar de não serem casados, os dois compartilharam a guarda dos irmãos e sempre se mantiveram presentes na vida dos herdeiros.

Leia também: Leo Picon elogia a irmã, Jade Picon: 'Sou muito grato pela nossa relação'

Com a entrada da influenciadora no BBB 22 (Globo), a relação da influenciadora com o pai ficou um pouco mais exposta. O empresário demonstrou total apoio à decisão da filha, e isso continuou ao longo dos anos e com os próximos projetos de Jade.

Em maio de 2022, pouco tempo após a influenciadora deixar a casa mais vigiada do Brasil, ela compartilhou uma mensagem do pai que a deixou emocionada. "Você realmente virou uma mulher incrível! Mas, para mim, vai ser sempre aquela menininha de olhar doce que um dia agarrou muito forte no meu pescoço no corredor do Iguatemi pedindo para eu não ir embora", começou o texto.

"Eu nunca vou sair do seu lado, não se esqueça disso. Vou sempre estar com você em qualquer situação e para o que você precisar. Nunca se sinta sozinha o suficiente para não se lembrar disso, para qualquer coisa estou com você. Te amo filha", concluiu o empresário. "Fico emocionada quando as pessoas que eu amo falam que estão orgulhosas. Te amo, pai", respondeu Jade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Picon (@cpicon65)

Mais tarde, em junho de 2023, o empresário gravou um recado especial para a filha durante sua participação no programa Encontro (Globo). Após ver a homenagem, a influenciadora elogiou o pai e agradeceu por ter sido inspiração ao longo de sua vida.

"Meu pai faz grande parte disso porque, quando eu era menor, eu acompanhava ele no trabalho e eu vi todo o esforço e dedicação dele, que queria construir uma casa para gente, via o esforço dele para oferecer o melhor para a gente. Eu sempre me espelhei muito nele e é meu modelo de vida", disse.

VEJA VÍDEOS DE JADE PICON FAZENDO PEGADINHAS COM O PAI, CARLOS: