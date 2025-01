Ex-esposa de Jô Soares homenageia apresentador, que completaria 87 anos

Em homenagem ao aniversário de Jô Soares, sua ex-esposa, Flávia Pedras, emocionou a web com mensagem carinhosa: "Cara incrível"

Nesta quinta-feira, 16, Jô Soares completaria 87 anos de idade. Para celebrar a data, a ex-esposa do apresentador, Flávia Pedra Soares, usou as redes sociais para homenageá-lo. O comunicador faleceu em agosto de 2022, em decorrência de uma insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial, um quadro ligado à complicações da obesidade.

Em seu perfil oficial no Instagram, Flávia compartilhou uma imagem de Jô vestindo uma camiseta do super-homem. "16 de janeiro de 1938. Um belo dia pra nascer e se tornar um cara incrível. Comemoraremos pra sempre! #jôsoares", escreveu ela na legenda da publicação.

Flávia foi casada com o humorista de 1987 a 1998. Agora, ela é casada com a cantora Zélia Duncan desde 2021 e as duas vivem juntas em São Paulo desde março de 2020.

Ex-esposa de Jô Soares conta decisão sobre as cinzas do apresentador

Ex-esposa de Jô Soares, Flávia Pedra Soares abriu o coração e falou um pouco sobre seus momentos ao lado do apresentador, com quem foi casada por 15 anos. Durante participação no programa 'Conversa com Bial', ela também revelou o que fez com as cinzas do comunicador, que faleceu em 2022, aos 84 anos.

"Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso", declarou Flavinha, como é conhecida pelo público.

Em seguida, ela contou que ainda não decidiu o que fazer em definitivo com as cinzas que viraram diamante. "Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá [amuleto]", disse Flávia Soares.

Ao longo do bate-papo com Pedro Bial, a ex-esposa de Jô Soares recordou os últimos momentos ao lado do eterno companheiro. Apesar do divórcio no papel, o próprio apresentador se referia à relação como "uma separação que não deu muito certo", uma vez que nunca se distanciaram de fato.

"Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar. Nós combinamos que faríamos um home care em casa, mas não foi possível. No hospital tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito", contou ela, visivelmente emocionada.

