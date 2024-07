Daniela Mercury se declara para Malu Verçosa em aniversário

Daniela Mercury compartilhou um vídeo em que mostra diversos momentos marcantes ao lado de Malu Verçosa e se declarou para a amada

Nesta terça-feira, 23, Daniela Mercury usou as redes sociais para fazer uma linda declaração para a mulher Malu Verçosa, que está completando 48 anos. Em sua conta no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo em que mostra diversos momentos marcantes ao lado da amada.

"Ela é meu amor! Uma mulher incrível, a alegria da minha vida! Feliz aniversário! Te amo como amo a música", escreveu a artista na legenda da publicação, que já recebeu milhares de curtidas e comentários.

"Feliz novo ciclo, Malu. Você é alegria por todos os lugares que passa, energia boa e muito axé", desejou uma internauta. "Você é uma força da natureza, Malu. Aproveite teu aniversário, muito amor para você nesse dia. Toda luz do mundo para sua vida", escreveu outra. "Casal que amo e admiro", escreveu uma terceira.

Celebração

Eterna rainha do Axé, Daniela Mercury(58) tem muitos motivos para comemorar. A artista contou, em entrevista à CARAS Brasil, que em 2023 completou 40 anos de carreira como cantora e também alcançou a marca de 30 anos do lançamento de O Canto da Cidade.

Daniela Mercury contou que seu emblemático disco ganhou, além do Brasil, a América Latina, em especial a Argentina. "Consegui ser uma artista das mais populares da história da discografia argentina cantando em português. O Canto da Cidade ganhou a América Latina, mas principalmente a Argentina".

"Foi o mesmo período que a Xuxa [Meneghel] teve um programa na Argentina, e a CARAS é argentina né? Estavámos celebrando o nascimento da revista argentina, que se tornava brasileira", acrescentou a artista baiana na ocasião.

Ela ainda brincou que não completou apenas 40 anos da carreira, já que, se começar a contar o tempo trabalhado a partir de quando cantava em bares, já soma 45 anos de estrada musical. Para Daniela Mercury, é emocionante rever toda a trajetória e sua representatividade.

"É uma música que fez uma nordestina chegar no Brasil e no mundo. O meu trabalho era fazer com que o meu povo acreditasse em si mesmo. Não posso representar todo o povo brasileiro, mas eu me colocava sempre como uma pessoa nordestina brasileira, mulher, mãe".