Com fotos românticas, Jayme Matarazzo se declara para a esposa em data especial

O ator Jayme Matarazzo compartilhou alguns cliques com a esposa, Luiza Tellechea, e se declarou ao comemorar o aniversário dela

Jayme Matarazzochamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 24, ao compartilhar alguns cliques ao lado de sua esposa, Luiza Tellechea.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o ator aparece abraçado com a amada e também dando um beijo apaixonado nela. Além disso, ele mostrou algumas imagens dos dois juntos ao lado dos filhos, Antonio, de três anos, e Maria, de 1 aninho.

Ao dividir os cliques encantadores, Jayme aproveitou para homenagear Luiza, que completou mais um ano de vida. "E hoje é o dia do amor da minha vida!!! Te amamos muito, meu amor", declarou o artista na legenda da publicação.

Quem é a esposa de Jayme Matarazzo? Luiza Tellechea se formou em Publicidade e Propaganda pela ESPM (Escola Superior de Publicidade e Marketing). Ela também é influenciadora nas redes sociais e conta com mais de 25 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram. A mulher do ator mostra alguns momentos em família e fala sobre maternidade, natureza e bem-estar. Os dois estão juntos desde 2012 e se casaram em 2016.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jayme Matarazzo (@jaymematarazzo)

Jayme Matarazzo comemora o aniversário da filha

Na última sexta-feira, 22, Jayme Matarazzo encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar cliques inéditos de sua filha caçula, Maria, que completou 1 aninho.

Para comemorar a data especial, o ator compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um ensaio fotográfico que realizou ao lado da herdeira e da esposa, Luiza Tellechea, e escreveu uma bela mensagem.

"1 ano dessa princesa maravilhosa lotando nosso coração de alegria! Maria, minha filha, a gente te ama muito. Obrigado por tanta felicidade e orgulho. Meu amor, Luiza Tellechea, obrigado pelo nossa família cheia de amor", disse Jayme. Veja as fotos!

