Com cliques raros, Isabella Fiorentino comemora aniversário dos trigêmeos

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino prestou uma homenagem aos filhos, Bernardo, Lorenzo e Nicholas, que completaram 13 anos

Isabella Fiorentino usou as redes sociais para comemorar o aniversário dos seus trigêmeos. Nesta quinta-feira, 1º, Bernardo, Lorenzo e Nicholas completaram 13 anos de vida. Os meninos são frutos de seu casamento com Stefano Hawilla.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo e apresentadora postou uma sequência de cliques em que aparece em um passeio de barco com o marido e os herdeiros e fez um agradecimento ao relembrar o dia do nascimento dos três.

"Aniversário dos trigêmeos mais especiais do mundo! Não sou de ficar relembrando o passado, principalmente dos momentos difíceis! Mas não tem como não lembrar do dia 1 de agosto de 2011, quando eles saíram da minha barriga aos 6 meses de gestação, com mais ou menos 1 kg cada!", começou.

"Foram meses de luta e hoje, quando olho para esses três adolescentes, não tem como não me emocionar e agradecer todos os dias por ter filhos tão perfeitos! Parabéns, Bernardo, Lorenzo e Nicholas pelos 13 anos!", completou a famosa.

Isabella Fiorentino emociona ao falar do filho que tem paralisia cerebral

A apresentadora Isabella Fiorentino demonstrou o seu apoio ao Dia Mundial da Conscientização da Paralisia Cerebral ao revelar um detalhe sobre a sua família. Ela é mãe dos trigêmeos Lorenzo, Bernardo e Nicholas, e contou que um deles - Lorenzo - teve paralisia cerebral e vive com limitações motoras.

"Dia Mundial de Conscientização da Paralisia Cerebral. Lorenzo, meu filho, é uma criança PC. E sim, existem muitas limitações, principalmente a motora! Mas o fato de olhar pra ele é grandioso: é uma oportunidade de ver suas gigantes conquistas diárias, como andar com o andador sozinho (e ele já faz curvas sem ajuda!), comer com talheres, assistir (e focar) num filme, conversar comigo sobre o que ele fez no dia [...]", disse ela. Confira o relato completo!