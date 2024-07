Isabella Fiorentino se espanta com o tamanho do filho em fotos raras: “Gente!”

Mãe de trigêmeos, Isabella Fiorentino compartilha cliques raros com um dos herdeiros e revela espanto com o crescimento deles

Nesta sexta-feira, 19, Isabella Fiorentino surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos raras de um dos seus trigêmeos e revelar seu espanto com o crescimento dos filhos. Mãe de Lorenzo, Bernardo e Nicholas, ela posou com um dos meninos e revelou que eles já estão quase do seu tamanho, 1,78 m, mesmo com apenas 12 anos de idade.

Através de seu perfil no Instagram, Isabella compartilhou um álbum de fotos de sua viagem de férias em Miami, nos Estados Unidos. Nas imagens, ela aparece posando ao lado de um dos filhos, sem mostrar o rosto do menino, já que tenta preservar a identidade dos trigêmeos. Na legenda, a modelo comentou sobre o crescimento dos herdeiros.

“Gente, meus filhos estão quase do meu tamanho!”, escreveu Isabella, que agradeceu à sua funcionária pelo suporte durante a viagem, especialmente porque um dos meninos tem paralisia cerebral e vive com limitações motoras: “E como quase todos os pré-adolescentes de 12 anos não gostam de tirar foto, ainda bem que tenho a Lili”, disse.

“Ela trabalha comigo, me ajuda com o Lorenzo e tá sempre com o celular na mão pra pegar momentos como esse!”, completou a modelo, que compartilhou dicas para viagem: “Jantamos no Joe Stones, restaurante super tradicional aqui de Miami, onde tem as melhores patas de caranguejo, é muito difícil de sentar sem reserva!”, contou.

“Mas como eu sou daquelas que faço tudo na hora que me dá na cabeça, fomos mesmo assim e adivinhem? Esperamos apenas 10 min!”, Isabella falou sobre o jantar especial durante a viagem. Vale lembrar que recentemente, a modelo usou seu perfil para celebrar o desenvolvimento do filho em apoio ao Dia Mundial da Conscientização da Paralisia Cerebral.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

“Motivação é tudo! Lorenzo sempre andou com ajuda de um adulto ou do andador! Mas quando está motivado, feliz, pleno e eufórico, dispara a andar com força e equilíbrio!”, Isabella revelou detalhes das atividades praticadas pelo jovem e se derreteu por um de seus trigêmeos, fruto de seu relacionamento com o empresário Stefano Hawilla.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

Isabella Fiorentino revela motivo de ter deixado programa no SBT:

A apresentadora Isabella Fiorentino contou o motivo que a fez deixar o Esquadrão da Moda, do SBT, após mais de 10 anos comandando a atração com Arlindo Grund. Em sua rede social, a modelo foi questionada sobre o assunto e resolveu compartilhar o que a motivou a não continuar: ela não achou que o formato do programa combinava com a realidade.