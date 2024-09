Carlos Lombardi relembra primeiro encontro com Betty Lago: ‘Vi Bibi na minha frente’

Em entrevista à CARAS Brasil, Carlos Lombardi relembra com carinho da amiga Betty Lago, que morreu há nove anos. Foi com o autor que ela mais trabalhou como atriz

Considerada uma das musas de novelas da TV Globo, Betty Lago nos deixava em 13 de outubro de 2015, aos 60 anos, vítima de um câncer. Ela lutava contra a doença desde março de 2012. Em entrevista à CARAS Brasil, Carlos Lombardi (66), autor com quem a artista mais trabalhou em sua carreira como atriz, relembra com carinho da amiga e detalha como foi o primeiro encontro dos dois, cuja parceria contribuiu para o grande sucesso que foi a novela Quatro Por Quatro (1994), em que ela estreou na televisão como protagonista. "Vi Bibi na minha frente", confessa.

Faltando apenas um mês para o fim de A Viagem, o enorme sucesso de Ivani Ribeiro (1922-1995), que conta uma história de vida após a morte, de um espírito em busca de vingança, Lombardi foi desafiado a colocar no ar a trama que teve como destaque as aventuras românticas do icônico casal Babalu (Letícia Spiller) e Raí (Marcello Novaes). Das mãos do autor, que era conhecido à época como o rei das 19h, Betty deu vida a dondoca Abigail e ganhou o coração dos telespectadores.

“A correria era tanta que conforme eu ia procurando personagens para o elenco, ia escrevendo capítulo por capítulo e gravando. No início, tinham quatro mulheres no elenco, que eu acreditei que seriam as certas para fazer, mas nenhuma das quatro quis fazer a novela (risos). Então, liguei para o Vinicius Viana, meu colaborador, amigo de Betty – pois ela fazia a minissérie em que ele estava trabalhando na época, Top Model – e falei dela. No mesmo instante, ele falou que estava para falar comigo dela também, porque acreditava que tínhamos o mesmo senso de humor. ‘Coloca ela sem medo’, disse ele", relembra Lombardi.

Em seguida, o escritor revela como foi o primeiro encontro dos dois, muito divertido, por sinal. “Então, indiquei a Betty e marquei um encontro com ela, pra gente se conhecer. Foi no Jardim Botânico (Rio de Janeiro). Ela veio com o nariz lá em cima, veio de personagem já, a própria Bibi (a Abigail de Quatro por Quatro): esnobe, exigente e trapalhona. Eu estava parado, esperando liberarem o local que reservei. Ela chegou e me perguntou: ‘Você conhece o Lombardi? Não sei se é magro, gordo, alto’. Eu disse: Bem, toda vez que me olho no espelho, o vejo’. Ela: ‘Nossa, comecei mal’. Rimos muito. Eu já estava vendo a Bibi na minha frente”, diz.

Lombardi destaca um talento de Betty que sempre o surpreendeu: “Ela tinha a facilidade de falar o meu texto sem ajuda, ela captava muito bem o que eu queria. Quando o elenco é bom, quero repeti-lo sempre, por isso a Betty fez tantas novelas minhas. Ela era muito boa representando, sabia o que estava dizendo, não era um papagaio. Três pessoas liam bem o meu texto: Betty, Nair Belo e Marcos Pasquim. Falavam com aparente facilidade. Tanto que Betty e o Pasquim repetiram novelas, como Uga Uga”, fala.

O autor Carlos Lombardi era conhecido como o rei das 19h - Foto: Divulgação

VÁRIOS PERSONAGENS

Desde então, Betty foi a única atriz a participar rigorosamente de todas as novelas que Lombardi levou ao ar em duas emissoras diferentes. Ela atuou em Vira Lata (1996), Uga Uga (2000), Kubanakan (2003) e Pé na Jaca (2006), na Globo. Ainda teve O Quinto dos Infernos (2002), minissérie que Lombardi recontava a história do Brasil com um tom bem humorado.

“Eu tinha certeza que sempre ia funcionar (trabalhar com a Betty). Todos os personagens, tentava fazer bem diferentes, para serem desafiadores. Em Uga Uga, a personagem era palhaça, era enrolada pelo amante, escondia a idade, era uma personagem não naturalista, despachada, maluca, completamente diferente da personagem de O Quinto dos Infernos, onde ela fazia a Carlota (Joaquina). E eu ouvia das pessoas: ‘Mas a Carlota era baixinha!”. E daí, não tem problema. O importante era interpretar bem a personagem e isso ela fez!”, fala o novelista.

Assim que assumiu Bang Bang (2006), após o afastamento do autor titular, Lombardi escreveu um capítulo especial para contar com a participação da atriz que interpretou a célebre personagem do faroeste, Jane Calamidade.

No último trabalho do escritor na emissora carioca, ela também esteve presente. Em Guerra e Paz (2008), uma sitcom que marcou a despedida de Lombardi das telas da Globo, Betty viveu a delegada Soraya.

Em 2012, a Record anunciou a contratação do novelista para seu casting e na única obra de Lombardi na emissora paulista, Pecado Mortal (2013), lá estava a atriz e modelo outra vez.

“Ficamos muito amigos. Betty era uma pessoa simples e extravagante. Era inteligente, curiosa, adorava viajar, pessoa facílima de tratar; era só ser justo com ela, que tudo funcionava. No nascimento do meu primeiro filho, quando cheguei em casa, ela foi pra lá. A babá, que estava de plantão, disse: ‘Nossa, como ela é bonita e muito simples!’. Betty chegou perguntando: ‘Tem uma Havaiana pra mim?’ (risos)”, entrega Lombardi. “Betty era amiga e excelente atriz, que me entendia com facilidade nos textos. Sinto saudades”, finaliza o autor.