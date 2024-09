Há 15 anos, morria Patrick Swayze, galã de Dirty Dancing e Ghost, em decorrência de um câncer de pâncreas, aos 57 anos; relembre

Neste sábado, 14, completam 15 anos do falecimento do ator norte-americano Patrick Swayze, em decorrência de um câncer no pâncreas, aos 57 anos. Após ser diagnosticado cerca de dois anos antes, o artista passou um ano e meio entre tratamentos, internações e mudanças que foram acompanhadas pelo público. Patrick, que estava produzindo a série A&E – The Beast, na época, cumpriu um desejo que havia deixado registrado em outras ocasiões: “Aconteça o que acontecer, eu vou trabalhar até morrer.”, e assim o fez.

Ainda durante o tratamento, Swayze fez a seguinte declaração ao site Female First: “Eu não vou insistir em ficar vivo, porque você desperdiça tanto tempo insistindo em ficar vivo que acaba não vivendo. E eu quero viver.”, finalizou. O ator não aceitou manter uma dieta restritiva enquanto se submetia ao tratamento quimioterápico.

"Patrick Swayze morreu pacificamente hoje com a família ao seu lado, depois de enfrentar os desafios de sua doença durante os último 20 meses", contou seu representante à revista People, após seu falecimento.

Patrick Swayze e Jennifer Grey em Dirty Dancing - Ritmo Quente (Foto: Divulgação)

O ator ficou mundialmente conhecido após atuar nos enormes sucessos do cinema Dirty Dancing, em que atuou ao lado da estrela Jennifer Grey (64), em 1987, e Ghost, protagonizando uma das cenas mais conhecidas do cinema mundial, junto à grande estrela Demi Moore (61), em 1990.

Demi Moore e Patrick Swayze em Ghost (Foto: Reprodução/Internet)

Swayze deixou a esposa Lisa Niemi (68), herdeira de todos os seus bens, pois o casal não tinha filhos.