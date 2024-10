Filha de Chico Diaz e Silvia Buarque trabalha como voluntária no Festival do Rio

Herdeira de família de artistas, a jovem Irene Buarque Diaz, filha de Chico Diaz e Silvia Buarque, dá seus primeiros passos como voluntária em festival de cinema

A jovem Irene Buarque Diaz é herdeira de uma família de artistas. Ela é filha de Silvia Buarque com o ator Chico Diaz, e neta de Chico Buarque e Marieta Severo. Agora, ela dá seus primeiros passos na vida profissional.

Aos 19 anos, Irene conseguiu um trabalho como voluntária no Festival do Rio 2024. Na noite de sexta-feira, 5, ela foi flagrada durante o seu trabalho em uma das salas de exibição de filmes do evento. Ela assumiu a função de coordenadora na sala de cinema.

Além disso, Irene Buarque Diaz já mostrou que tem a veia artística da família. Ela foi aprovada no início de 2024 para cursar Teatro no Rio de Janeiro e está radiante com a novidade.

Vale lembrar que Chico Diaz teve dois filhos, Antonio, da relação com Cecilia Santana, e Irene, da união com Silvia Buarque. Por sua vez, Silvia teve apenas Irene como herdeira. Chico e Silvia ficaram juntos por 18 anos e se separaram em 2021.

O outro filho de Chico Diaz

Os irmãos Chico Diaz e Enrique Diaz marcaram presença no elenco da primeira fase do remake da nova novela da Globo, 'Renascer’. Mas além de confundirem os telespectadores com suas semelhanças nas telinhas, eles também impressionaram ao surgirem ao lado do filho e sobrinho, o jovem ator Antonio Diaz, que prestigiou os familiares em um evento.

Chico, que é o irmão mais velho, tem dois herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos. O ator é pai de Irene Buarque, de seu casamento com Silvia Buarque. Além disso, ele também tem o jovem Antonio, do antigo casamento com Cecília Santana. Com 28 anos, o herdeiro de Chico leva uma vida discreta, mas segue a veia artística da família como artista, na Itália, onde mora com a mãe.

