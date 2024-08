Davi Brito relata desespero após enfrentar falha em avião: “Toda hora caindo”

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito descreve nervosismo após embarcar em avião que apresentou falhas e relembra acidentes; confira o relato

Campeão do reality show Big Brother Brasil 24, Davi Brito passou por um grande sufoco na última segunda-feira, 26. Em suas redes sociais, o influenciador digital compartilhou seu desespero após enfrentar uma falha no avião em que estava embarcando a caminho de São Paulo para participar de uma entrevista após deixar a Bahia.

Através dos stories do Instagram, Davi Brito apareceu visivelmente nervoso e relatou que o piloto do avião informou sobre uma falha antes mesmo da decolagem. Embora estivesse em segurança no solo, o ex-motorista de aplicativo confessou seu desespero, especialmente por lembrar das quedas recentes que ocorreram nos últimos dias.

"Toda vez que venho para um avião tem uma parada. Agora, o avião teve uma falha. Sei lá o que foi, o piloto já informou aqui. Essa porr* de avião toda hora caindo, agora essa falha nesse motor. Não dá certo, não. Vou pedir para descer, meu irmão. Estou nervoso aqui dentro do avião. Estou gravando antes de decolar, porque se der merda”, desabafou.

“Esse negócio de avião toda hora caindo. A gente embarca no avião, o cara vem e fala que deu falha no sistema e quer botar o avião para subir, estou gravando, mesmo”, Davi lamentou. Posteriormente, o campeão do reality show apareceu e explicou que a falha estava sendo solucionada e que em breve deveriam levantar voo.

"É o seu comandante de novo. Acredito que em no máximo 15 minutos a nossa equipe de manutenção vai ter solucionado o problema técnico e iniciaremos a viagem com segurança", Davi compartilhou. Por fim, o ex-motorista contou que conseguiu chegar ao destino final em segurança e revelou que viajou apenas para participar de uma entrevista.

Davi Brito foi visto aos beijos com influenciadora:

Após apenas algumas semanas do fim do seu affair com Tamires Assis, Davi Brito já parece ter engajado em um novo romance. No último final de semana, o campeão do BBB 24 foi flagrado aos beijos com a influencer Aline Bianca. Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a moça se pronunciou sobre o status do relacionamento

“Somos amigos e estamos nos conhecendo. Como todos viram, não posso negar que ficamos. De toda forma, ele é um amor comigo; me trata muito bem, assim como sua família e seus amigos", disse ela. Apesar de estar tudo muito no início ainda, Aline Bianca mostrou que tem esperanças no futuro da relação com Davi Brito.