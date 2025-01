Sabrina Sato relembra como foi participar do BBB: ‘Colônia de férias’

Em documentário sobre o BBB, Sabrina Sato relembra como se sentiu ao participar do reality show quando era mais jovem

A apresentadora Sabrina Sato é uma das entrevistadas na série BBB: O Documentário - Mais Que Uma Espiada, da Globo. Em seu depoimento, ela relembrou como foi participar do reality show.

A estrela relembrou a oportunidade única de se tornar conhecida em todo o Brasil. “Nós, brasileiros, somos carentes de uma oportunidade. A gente quer uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de vencer na vida, para ganhar dinheiro, para ser feliz”, afirmou ela.

Inclusive, a artista comentou sobre como se sentia quando estava confinada no reality show. “Para mim [o programa virou uma colônia de férias, um parque de diversões. Eu beijava na boca, tomava sol, me divertia, tinha amigas. O meu medo de sair era voltar para a realidade, eu não queria sair. Eu aproveitei todas as oportunidades de trabalho que eu tive dali em diante”, disse ela.

O documentário sobre o Big Brother Brasil será exibido na Globo entre os dias 7 e 10 de janeiro, logo após Mania de Você, para celebrar as 25 edições do programa. O projeto conta com quatro episódios e tem depoimentos inéditos de personalidades que marcaram as temporadas do reality até aqui.

Sabrina Sato viveu momento difícil na vida pessoal

A apresentadora Sabrina Sato fez um raro depoimento sobre ter vivido um aborto espontâneo quando engravidou em seu namoro com o ator Nicolas Prattes. A estrela desabafou sobre a dor de perder uma gestação.

“Falar sobre perda não é fácil, mas compartilhar experiências pode trazer força - tanto para mim quanto para outras mulheres que viveram algo semelhante. Perder uma gestação é uma dor profunda, mas também é um momento que ensina muito sobre resiliência e amor”, disse ela em entrevista na revista Ela, do Jornal O Globo.

E completou sobre como lida com a dor da perda. “Estamos olhando para frente, com a certeza de que tudo tem seu motivo e sua hora. Sou muito grata pelo amor e apoio que recebo da minha família, amigos e fãs”, comentou.

Além disso, Sato elogiou o seu namoro com Nicolas Prattes e a parceria que existe entre eles. "Ele me completa. O jeito dele de ver a vida torna tudo especial. Aprendemos muito um com o outro, e nossas diferenças acabam sendo complementares. Temos muito em comum e não medimos esforços para estarmos sempre juntos, presentes na vida um do outro. Se não estamos juntos fisicamente, estamos no WhatsApp, FaceTime… os amigos e nossas famílias brincam que não conseguem mais falar conosco, porque quando não estamos juntos, estamos no telefone", afirmou.

