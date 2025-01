Renata e Eva fizeram teste de sintonia antes de entrar no BBB 25: 'Nem sabia'

Primeiras Líderes do BBB 25, as bailarinas Renata e Eva fizeram um teste de sintonia antes de entrarem na casa mais vigiada do Brasil

Eva (31) e Renata(32) se tornaram assunto na manhã desta terça-feira, 14, ao vencerem a primeira Prova do Líder do BBB 25. Amigas há anos, as bailarinas já fizeram um teste de sintonia antes de chegar à casa mais vigiada do Brasil e compartilharam o resultado nas redes sociais.

A brincadeira foi ideia de Renata, e aconteceu para celebrar o Dia do Amigo no ano de 2023. Na ocasião, as sisters do BBB 25 deviam responder perguntas uma sobre a outra e, quem errasse, teria o rosto pintado com batom para formar uma maquiagem de palhaço.

Renata começou respondendo e se saiu bem nas primeiras questões. Seu primeiro erro aconteceu ao dizer qual era a cor favorita da amiga. A bailarina disse rosa, enquanto a resposta certa era branco. "Branco? O que tu vai fazer com branco?", brincou.

Ela também não acertou o destino dos sonhos da amiga. Renata disse Amsterdã, porém, a resposta certa era Grécia. "Grécia? Droga! Eu errei", lamentou. "Tu disse que queria ir para Amsterdã. Ô palhaçada, e eu mesma inventei."

Eva também começou sua vez acertando diversas perguntas, e o primeiro erro aconteceu ao dizer se a amiga preferia café ou chá. A bailarina afirmou que Renata preferia chá, porém, ela disse que tem preferência pela outra bebida.

Na sequência, foi questionado qual o filme favorito da Disney de Renata. Eva brincou: "Quê? Eu nem sabia que a Renata assistia filme da Disney, de princesa". Ela acabou errando também, ao dizer Toy Story, enquanto a resposta certa era Aladdin.

CONFIRA O TESTE DE SINTONIA DAS AMIGAS RENATA E EVA, DO BBB 25: