Adriane Galisteu chega aos 52 anos e abraça nova fase: 'Melhor presente'

Adriane Galisteu completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 18; em entrevista à CARAS Brasil, ela reflete sobre amadurecimento e mudanças

Adriane Galisteu comemora seus 52 anos nesta sexta-feira, 18, e como boa parte das pessoas do signo de Áries, ela reforça: "Eu amo comemorar!". Em total clima de celebração, a apresentadora conversou com à CARAS Brasil sobre a nova fase, revelou como lida com a maturidade e abriu a intimidade ao falar das transformações ao longo dos anos.

Sempre bem-humorada, Adriane Galisteu declara que está muito realizada com o atual momento de sua vida. A apresentadora assume que a passagem do tempo ainda é um quesito relevante, no entanto, tenta encarar com naturalidade.

"Acredito que estou administrando a idade (risos), claro que a idade cronológica vai pegar e não tem como fugir, mas estou curtindo e entendendo as alegrias e as angústias de cada momento. Mas se tem uma coisa que ficou mais clara para mim e, tem a ver com os meus 52 anos, que, além da falta de colágeno e ter que ficar correndo atrás, é a delícia de poder administrar meu tempo do jeito que eu quiser e falar 'não'. Me sinto absolutamente segura para esta nova fase e pronta para o que der e vier", declara.

A apresentadora afirma que vai comemorar o aniversário da forma que mais gosta, rodeada de amor ao lado da família e amigos: "Acho que ter saúde e fazer aniversário perto de quem gosta da gente, é o melhor presente de Deus e temos que aproveitar cada segundo. Eu sou do tipo que gosta de comemorar, mais de uma vez, inclusive! (risos)".

Como você vem lidando com o amadurecimento?

Envelhecer é gostoso? Não! A outra opção é pior? Muito pior! Então vamos envelhecer e amadurecer felizes. Penso que a outra opção é péssima, então, quero envelhecer com dignidade e felicidade gostando de mim e me tratando bem.

Como define a Adriane Galisteu de 52 anos?

Tenho 52 anos e me sinto linda, competente e cheia de energia. Claro que nem sempre estou com a autoestima elevada, mas isso não tem a ver com a idade, tem a ver com ser mulher e com os altos e baixos que todas enfrentamos.

Você segue como uma das personalidades mais queridas do público. Como faz para se manter atual nesse meio que muda tanto?

Estou sempre aprendendo coisas novas, em construção, melhorando, mudando e pronta para furar as bolhas da vida, viver o novo. Sempre estou mexendo na minha imagem de acordo com as novidades e fico muita atenta a tudo porque acho que o que faz com que eu consiga seguir é primeiro o público, que está sempre me apontando o caminho, seja por meio de críticas, elogios e novidades, mas sempre com muito carinho. Trabalho com gente bem jovem e acho isso uma coisa muito importante de ter por perto. Também tem o meu filho, Vittório, que me ensina muita coisa. É tão legal poder estar aberta para o novo e para gente nova que tem uma visão diferente de tudo e para isso estou sempre super aberta. O que faz com que eu esteja e continue sempre atual acredito que seja minha vontade de acertar.

Galisteu, recentemente, você falou sobre a menopausa e inspirou muitas mulheres, qual a importância de abordar sobre este assunto?

É muito importante que continuemos falando sobre a menopausa, que por muito tempo, foi ignorada, mas é uma fase que afeta profundamente a vida da mulher. Me senti na obrigação de compartilhar minha experiência porque percebi que muitas mulheres não sabem o que esperar ou como lidar. Não é só uma questão de calorão ou um ventilador ao lado. Afeta sua saúde física, emocional e mental. Se tivermos apoio e o tratamento certo, podemos atravessar essa fase com dignidade e bem-estar.

E na carreira, quais as novidades? O que podemos esperar da Adriane Galisteu em 2025?

Ah! Não gosto de falar muito de futuro (risos). Gosto e vivo o presente mas esse ano estarei novamente no comando da 'A Fazenda', mas é algo para o segundo semestre, então, a partir de agosto, voltando das minhas férias de família já entro na estrada da roça (risos). E não poderia de deixar de falar do meu doc reality que chega na segunda temporada, agora em junho, 'Barras Invisíveis'. Estou muito feliz e ansiosa para essa estreia.

