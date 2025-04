BBB 25: Prova dos Finalistas ultrapassa 9 horas e desafia resistência dos brothers

A última Prova do Líder segue acirrada com três brothers na disputa pela vaga na Final, enquanto os eliminados vão direto para o Paredão; saiba detalhes!

A última Prova do BBB 25 está a todo vapor! A dinâmica vai definir quem garantirá a primeira vaga na grande Final do reality. Após nove horas de resistência, três brothers seguem firmes na disputa na manhã desta sexta-feira, 18.

Nas primeiras quatro horas de prova, Vitória Strada foi a única participante a utilizar duas de suas fichas para fazer uma pausa no carro. Pouco depois de cinco horas de dinâmica, a atriz usou sua terceira ficha.

Enquanto João Pedro utilizou a primeira ficha pouco depois da atriz, Renata fez uso da sua primeira ficha após mais de seis horas de prova, buscando descanso no carro. O salva-vidas de rodeio então usou sua segunda ficha, e Vitória, a quarta. Com pouco mais de sete horas de dinâmica, a atriz usou a última ficha e anunciou sua desistência.

A atriz, já sentindo dores, anunciou após um momento de descanso no carro: "Gente, eu vou desistir!", disse a artista. "Eu queria dizer o quanto vocês são f*da, tá!... Boa sorte", completou.

Minutos após completar oito horas de prova, Renata recorre à segunda ficha. Guilherme é o único a ainda não ter utilizado nenhuma das suas cinco fichas.

Os participantes estão posicionados sobre uma base em uma plataforma giratória, com cada um possuindo cinco fichas, que podem ser utilizadas ao longo da prova para realizar pausas programadas.

Confira o momento da desistência da atriz:

Penúltima eliminação do BBB 25

Mais um participante foi eliminado do BBB 25, da Globo. Desta vez, o ginasta Diego Hypolito deixou o reality show após chegar ao Top 5 na reta final.

Ele saiu do confinamento com 59,77% dos votos do público após enfrentar Renata e Vitória Strada no 18º paredão do reality show.

