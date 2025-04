Maju Carvalho se inspira em personagem de série fenômeno para criar conteúdo: 'Me identifico muito'

Na Ilha de CARAS, Maju Carvalho ativa o modo influenciadora para produzir conteúdo diferenciado

Ela bomba nas redes sociais mostrando uma rotina luxuosa e não poderia ser diferente durante a estadia na Ilha de CARAS 2025, direto de Angra dos Reis, no litoral fluminense. A influenciadora Maju Carvalho (22) preparou um arsenal poderoso de looks para os dias paradisíacos à beira-mar.

“Vim para a ilha com um propósito bem claro: explorar, conhecer e também criar conteúdo com a minha identidade. A Ilha tem esse cenário que parece tirado de uma série — supervisual, tropical e elegante — e vi ali uma oportunidade perfeita de usar o ambiente a meu favor. Passei o final de semana refletindo sobre como transformar aquele espaço em uma narrativa que fosse única, que fosse minha”, reflete Maju.

Para mergulhar no clima de Angra, Maju se inspirou na personagem de uma das séries de maior sucesso no momento, The White Lotus, da HBO. “Minha inspiração veio da Daphne, que é uma das minhas personagens favoritas — principalmente pela estética. Não é tanto pela personalidade dela, mas pelo visual: ela é elegante, chique, com um estilo com o qual me identifico muito. Adoro as cores que ela usa, as marcas que escolhe e a maneira como ela consegue ser sofisticada e leve ao mesmo tempo. Então, eu pensei: por que não brincar com essa referência e criar meus looks com essa energia? A Ilha de CARAS parecia o cenário perfeito para isso”, sugere.

Produzindo conteúdo para os milhares de seguidores que a acompanham nas redes, Maju aproveitou ao máximo os dias de relax. “O mais importante é que o conteúdo seja verdadeiro e transmita a experiência real, sem superprodução. Me permiti viver os dias na ilha com leveza”, conclui a influencer, que renovou as energias e o bronzeado!