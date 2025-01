Gracyanne Barbosa fez duas queixas antes de passar por transplante de sobrancelha

CARAS Brasil apurou detalhes do procedimento de Gracyanne Barbosa

Sempre preocupada com a sua estética, Gracyanne Barbosa (41) não quis fazer feio no BBB 25. A musa fitness se submeteu a um procedimento de transplante de sobrancelha para preencher e remodelar o visual do seu rosto.

A CARAS Brasil apurou que a influenciadora digital esteve na clínica do Dr. Raphael Gamallo pouco antes de vazar seu nome em listas de possíveis participantes. O processo todo foi mantido em segredo até então. Procurado, o especialista conta que o objetivo principal da famosa era o de reconstruir as sobrancelhas.

“O transplante de sobrancelha é um procedimento cirúrgico, ou não cirúrgico, realizado para preencher ou reconstruir as sobrancelhas, geralmente para corrigir falhas, aumentar a densidade ou alterar a forma. São retirados folículos capilares, que são transplantados da área doadora para as sobrancelhas. O pós-procedimento varia dependendo da técnica utilizada", explica à reportagem.

"Geralmente, envolve cuidados com a área tratada, como manter a área limpa e aplicar pomadas recomendadas pelo médico”, complementa ainda o especialista em tricologia e transplante capilar. Todo o procedimento foi feito em parceria com a Dra. Gabriela Dawson.

De acordo com o médico, a participante do BBB 25 não estava satisfeita com sua sobrancelha devido ao fato de apresentar uma falha que teria sido provocada por um acidente. Ela passou cerca de quatro horas no centro médico para concluir o procedimento.

“A Gracyanne se incomodava com a espessura de sua sobrancelha, por ser mais fina na região do corpo e da cauda. Então nós engrossamos a sobrancelha dela, deixando mais espessa. Além de igualar também a altura da sobrancelha, que era outra queixa dela. Foi um procedimento muito tranquilo. Começamos por volta das 8h da manhã, e 12h já havia terminado. Foi usado anestesia local, com sedação oral. E é uma ótima opção para substituir a micropigmentação, porque além de ser um procedimento definitivo, ele oferece um resultado extremamente natural”, detalha o Dr. Raphael a musa fitness.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GRACYANNE BARBOSA:

