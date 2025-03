Fora do BBB 25, Camilla desabafa sobre Thamiris no Paredão: 'Dói demais'

Procurada pela CARAS Brasil, Camilla reforça a torcida pela permanência de sua irmã no BBB e conta como família tem se organizado para votar

Última eliminada do BBB 25, a trancista Camilla Maia (34) continua vivendo desafios em relação ao jogo, mesmo que de uma forma diferente. Agora, ela torce pela irmã, Thamiris(33), que enfrenta o Paredão da semana contra os amigos Aline (32) e Vinícius (28).

"Achei que seria mais fácil acompanhar tudo aqui de fora, mas a verdade é que dói demais ver a Thamiris passando por isso", desabafa a ex-sister do BBB , em entrevista à CARAS Brasil. Camilla diz que, cada segundo livre está sendo usado para votar —e isso se estende para sua família.

"Minha família também está nessa mesma missão, fazendo de tudo para que ela continue. Estamos torcendo com todas as nossas forças para que tudo dê certo e dando o nosso melhor aqui fora", completa a trancista.

A nutricionista acabou no Paredão da semana após ser a mais votada pela casa. De acordo com os resultados parciais da enquete promovida pela CARAS Brasil, ela é a favorita do público para deixar o reality global com cerca de 70% das escolhas dos leitores.

Para Camilla, a irmã merece a chance de continuar na competição pelo prêmio milionário. A trancista assegura que Thamiris ganhará mais confiança com o tempo, e mostrará ainda mais seu potencial, apesar de ser desafiador encarar o jogo sozinha.

"Thamiris é uma mulher incrível. Sempre batalhou incansavelmente pelos seus sonhos, e estar no BBB foi a primeira grande oportunidade que tivemos de mudar a história da nossa família. Infelizmente, eu não estou mais lá, mas ela ainda tem muito a mostrar."

