Ex-BBB Isabelle chega no Alegrete pela primeira vez: ‘Incrível'

O ex-BBB Matteus levou a namorada, Isabelle Nogueira, para visitar o Alegrete pela primeira vez desde que saíram do Big Brother Brasil

A ex-BBB Isabelle Nogueira está no Alegrete, no Rio Grande do Sul. Depois de receber o namorado, o ex-BBB Matteus Amaral, em Manaus, Amazonas, ela viajou com o amado para conhecer a terra natal dele.

A estrela chegou na região do Alegrete nesta sexta-feira, 2, e já foi muito bem recebida. Nas redes sociais, a morena mostrou alguns dos seus primeiros momentos no loca, como quando conheceu a ovelha e a galinha da família de Matteus, a refeição com churrasco e os vários presentes que ganhou dos fãs.

"Chegamos no Alegrete. Uma hora e quarenta de estrada. O Matteus já me levou para fazer um tour. Uma recepção incrível do povo, o carinho e um monte de presente”, disse ela.

Isabelle não renovou com a Globo

A ex-BBB Isabelle Nogueira disse ‘não' para a renovação de contrato com a Globo depois do reality show Big Brother Brasil 24. Neste mês, a emissora carioca reorganizou os nomes de ex-participantes que vão seguir como parceiros do canal e alguns deixaram o contrato de lado. De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Isabelle não renovou com a Globo.

Isabelle decidiu ir para outra empresa de agenciamento artístico, chamada Mynd, que é rival da Globo. A ex-BBB tomou a decisão de mudar de empresa em sua carreira por causa dos ganhos com publicidade e o foco em novas ações de merchandising para seguir com sua imagem em alta.

"A parceria com a Mynd representa um novo capítulo emocionante na minha carreira. Estou animada para trabalhar com uma equipe que entende e valoriza a cultura amazônica tanto quanto eu. Juntos, vamos poder levar a mensagem de preservação cultural e ambiental a um público ainda maior", disse ela.