Daniel Rocha comemora permanência de Vitória Strada no BBB 25: 'Gritei'

O ator Daniel Rocha usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 29, para falar sobre o resultado do segundo paredão formado no BBB 25

O ator Daniel Rocha usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 29, para falar sobre o resultado do segundo paredão formado no BBB 25, da TV Globo. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ele celebrou a permanência de sua namorada, Vitória Strada, e Mateus, amigo com quem a atriz entrou no confinamento.

"Gente, gritei já. Obrigado a todo mundo que participou das lives, que fez todo esse mutirão, os fãs da Vitória, as pessoas que gostam de mim. Sem vocês, não teria 30 milhões de votos. A gente venceu, a gente conseguiu, muito obrigado", celebrou o ator.

Em seguida, compartilhou o vídeo em que celebra a permanência de Vitória na casa. Na gravação, ele surge exaltado, gritando, enquanto veste uma camiseta com o rosto da namorada estampado.

Vale lembrar que Vitória Strada e Mateus foram para o paredão com Edilberto e Raissa e os irmão Hypolito, Diego e Daniele. A dupla de artistas circenses foi a eliminada com 50,7% dos votos. Já os irmãos receberam 5,79% dos votos do público, enquanto a atriz e o amigo somaram 43,51%.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a importância de avaliar o próprio jogo no reality show para serem protagonistas, já que precisam correr riscos para atingirem os objetivos.

Daniel Rocha revela por que recusou convite para entrar no BBB com Vitória Strada

Recentemente, Daniel Rocha contou que foi convidado para participar da edição ao lado dela, mas recusou. "Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e minha resposta foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento é assim que penso minha carreira", disse ele em entrevista ao jornal O Globo.

Ainda durante o papo, Daniel lembrou como reagiu ao saber da novidade. "Ela contou assim que pôde me contar. Foi uma surpresa, conversamos muito. Ela é uma pessoa incrível, que sabe encarar as grandes oportunidades que aparecem", disse.

E completou: "Somos muito confidentes um do outro, confiamos um no outro. Compartilho meus testes com ela e vice-versa. Lemos roteiros um do outro e passamos texto juntos várias vezes. Então, a nossa dinâmica funciona bastante, a gente ouve a opinião do outro".