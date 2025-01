BBB 25: Vitória Strada relembra o que comprou com primeiro salário

Durante conversa na cozinha do BBB 25, Vitória Strada contou aos brother o que fez com seu primeiro salário: "Primeira coisa que vem na cabeça"

Nesta terça-feira, 14, Vitória Strada compartilhou com os brothers do BBB 25 o que comprou quando recebeu seu primeiro salário. Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, a atriz relembrou a época em que passou por apertos financeiros.

"A primeira coisa que eu fiz foi ir ao mercado e comprar doce... coisas que eu queria comprar e não podia", disse ela. "Comprei peito de peru, porque é sempre mais caro... Quando a gente economiza muito, a primeira coisa que vem na cabeça é comida", completou a famosa, que entrou na reality show com um amigo, o arquiteto Mateus Pires.

Vale lembrar que Vitória Strada acumulou papéis de destaque, como em "Espelho da Vida" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020), também como protagonista. Esse reconhecimento levou seu nome à lista da Forbes Under 30.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitória Strada (@fcvitoriastradaa)

Diagnóstico

Antes de entrar no BBB 25, a atriz Vitória Strada falou sobre sua saúde em uma recente entrevista para o GiMiCast, apresentado pelas atrizes gêmeas Giselle e Michelle Batista. Durante o papo, que estreia no canal da dupla no YouTube, no próximo dia 21, a artista contou sobre a descoberta de um problema na tireoide.

"Foi horrível! De uns tempos para cá, eu comecei a me sentir muito indisposta, um cansaço. Não é que eu seja a pessoa que acorda superanimada com a vida. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir bastante. Mas eu estava sentindo um cansaço fora do normal, de acordar, tomar café da manhã, resolver alguma coisinha e já estar exausta querendo dormir", detalhou.

E complementou: "Eu pensei: “Gente, isso não está normal”. E já há algum tempo que eu não fazia um check-up, sabe? Eu estava com vários sintomas que eu não estava percebendo como pele seca, cabelo caindo, unha quebradiça, cansaço extremo, confusão mental, que é uma coisa do cansaço. Era um cansaço que não tinha explicação".

A atriz ainda contou que decidiu falar sobre o assunto para alertar os internautas. "Eu acho superimportante, nessas horas, a gente também usar as redes sociais, sabe? Não só apenas para mostrar que estamos nos sentindo bem, mas também para alertar sobre cuidar da saúde", opinou.

"Nós falamos muito sobre saúde mental nas redes sociais, mas às vezes é uma tireoide que está acabando com você. Às vezes, a gente acha que é uma depressão. Precisamos estar mais abertos a esse tipo de diálogo, e não só mostrar a vida perfeita que não acrescenta em nada também", completou. Com informações do jornal O Globo.

Leia também:Fã clube de Vitória Strada tem lista de exigências peculiares para novos membros