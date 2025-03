BBB 25: Aline opina sobre o jogo de Gracyanne Barbosa: 'Está feio'

Em conversa com Vitória Strada e Vinícius, Aline opina sobre a postura de Gracyanne Barbosa no jogo e acaba criticando a musa fitness; veja

A sister Aline opinou sobre o jogo de Gracyanne Barbosa no BBB 25. Em conversa com Vitória Strada e Vinícius durante a madrugada deste domingo, 09, a policial militar comentou o que pensa sobre a postura da musa fitness na casa.

A baiana então analisou que a ex-esposa de Belo é prioridade para vários participantes. " Querendo ou não, é uma pessoa que fica fazendo média com todo mundo, e já meteu ferro em todo mundo. Só fica fazendo média para sair da evidência, mas todo mundo já percebeu essa jogada dela já, já está cansada. Já está feio mesmo, está todo mundo sem saco" , disse Aline.

Vitória Strada falou sobre a grande chance de Aline e Vinícius não irem para o Paredão pela casa. A atriz então questionou sobre Diego e Daniele Hypolito. Aline expôs que pensa que os ginastas são opções de voto para alguns brothers, considerando que os irmãos já foram votados antes.

"Acho que nesse momento os alvos deles são eu e Vinícius, de Maike. Ou Dani e Diego, por eles", considerou Aline na conversa com a atriz.

Dinâmica da semana no BBB 25

No domingo, 9, pela manhã, o Big Fone vai tocar e quem atender poderá ir em uma Loja Secreta. Lá, a pessoa encontrará várias opções de Poderes para comprar, como: Poder de Anular, Poder do Não, Poder do Dois, Poder do Desvio, Poder da Imunidade e Poder Supremo.

Durante a noite de domingo, eles vão formar mais um paredão triplo. O comprador do Poder vai usá-lo dentro do momento determinado pelo poder. O Anjo vai imunizar uma pessoa; o líder empareda uma pessoa; um participante será emparedado pelo voto da casa; 1 contragolpe do mais votado pela casa; 1 contragolpe do contragolpeado. Três pessoas disputam a prova Bate-volta e uma pessoa se casa.

Na terça-feira, 11, uma pessoa será eliminada.

