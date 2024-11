Viih Tube compara amamentação de Lua e Ravi e médico aponta: 'Nem sempre é fácil'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Miguel Liberato reforça que o aleitamento materno deve ser estimulado ao máximo, como faz Viih Tube com o caçula Ravi

Na última quarta-feira 20, Viih Tube (24) comparou a amamentação da primeira filha, Lua (1), e de Ravi, que nasceu em 11 de novembro. A influenciadora digital, empresária e ex-BBB celebrou que o caçula está conseguindo se alimentar com facilidade. Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato reforça que o aleitamento materno deve ser estimulado ao máximo e pontua os benefícios da amamentação. Mas alerta: "Nem sempre é facil".

Viih compartilhou, por meio dos stories do Instagram, uma foto de Ravi mamando e comentou: “Sabe quando a Lua mamou no meu peito que eu ouvia deglutir assim? Nunca! Ela tinha o freio da língua, fez a frenectomia duas vezes, tinha os ombros tensos por ter ficado nove meses sentada na barriga, fez fisio para isso”. A ex-BBB acrescentou que Ravi não nasceu com a mesma dificuldade da irmã. “Não tinha a pega perfeita (provavelmente devido ao freio). Dessa vez, ele nasceu com freio normal, com pega perfeita e sugando com força total”, falou a esposa de Eliezer (34).

Para Liberato, é impossível falar dos primeiros dias de vida do bebê sem falar da amamentação. “O aleitamento materno deve ser estimulado ao máximo, pois além de ser um importante fator de imunidade para o bebê, inúmeros são os benefícios dessa prática, que oferta quantidades naturais de calorias e gordura para cada fase da criança. Porém, nem sempre a amamentação é fácil. É importante que essa mãe esteja amparada, com uma rede de apoio e com orientações adequadas para tentar manter a amamentação mesmo nesse momento delicado. Para ter sucesso na amamentação é importante que tudo esteja alinhado de forma correta, como a posição do bebê no colo, a pega da boca no seio, entre diversos outros fatores”, informa.

Questionado se o estrese pode afetar a amamentação, medico pontua: “Sim, alterar a produção de hormônios e atrapalhar a produção de leite; além de dificultar ainda mais esse processo tão delicado. É importante que a mãe esteja bem emocionalmente e que o bebê tente ir ao seio várias vezes, pois isso é um dos maiores fatores que estimula a produção de leite. Portanto, apesar das dificuldades, o bebê sempre deve ser estimulado a mamar para estimular a produção de leite”.

Viih Tube revelou aos seguidores que precisou passar por um parto cesária de emergência. Liberato explica se isso prejudica ou não processo de amamentação. “Logo que nasce, se o bebê estiver estável, respirando e se movimentando bem, ele deve ser colocado em contato com a mãe, pele a pele. Essa medida, que parece não ter tanta relevância é extremamente importante, pois permite que o bebê se colonize com os mesmos organismos da mãe, evita que a temperatura do bebê caia, fortalece o vínculo entre mãe e filho, além de ajudar na manutenção posterior da amamentação. E em alguns partos mais complicados, a sedação materna pode impedir essas condutas iniciais”, diz.

