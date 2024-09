Ticiane Pinheiro faz alerta após passar por mamografia: “Não precisa esperar”

Ticiane Pinheiro passou por uma mamografia e fez um alerta importante sobre o resultado do exame em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 11, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para compartilhar um alerta importante. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora surpreendeu ao dividir algumas fotos enquanto realizava uma mamografia e aproveitou para conversar com suas seguidoras sobre a importância de passar pelo exame preventivo.

Através do feed, Ticiane compartilhou cliques em que aparece realizando o exame, enquanto esconde os seios com as mãos. Na legenda, a comunicadora contou que estava passando por um check-up médico e por isso, passou pelo exame de rotina. Ela também aproveitou para incentivar a prevenção fora do mês de conscientização do câncer de mama.

“Dia de check UP! Não precisa esperar o Outubro Rosa para fazer a mamografia !!! Você está com seus exames em dia ? O diagnóstico precoce SALVA VIDAS”, Ticiane escreveu na legenda e recebeu muitos elogios pela atitude nos comentários. Além disso, a apresentadora também rebateu algumas críticas por compartilhar o exame em seu perfil.

“Gente, que isso??????? Num exame precisa postar????”, uma seguidora perguntou. Em resposta, Ticiane reforçou o motivo da publicação: “Para conscientizar as pessoas e incentivá-las a fazerem”, ela escreveu e também agradeceu as mensagens de apoio das seguidoras, que exaltaram a conscientização da esposa de César Tralli.

Vale destacar que segundo o Ministério da Saúde, o exame deve ser feito periodicamente para detectar precocemente alterações que possam indicar a possibilidade de alguma doença, como o câncer de mama. Assim como reforçado por Ticiane, o diagnóstico precoce da doença através dos resultados do exame pode ajudar a salvar vidas.

Ticiane Pinheiro elogia atitude de ex-enteada em expor luta contra o câncer:

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Ticiane Pinheiro, que foi madrasta de Fabiana Justus quando era casada com o empresário Roberto Justus e tem um carinho imenso por ela - as duas são grandes amigas -, fala da emoção de acompanhar a luta e vitória da influenciadora digital, que foi diagnosticada com leucemia e recebeu um transplante de medula.

"Fiquei muito feliz, acho que o Brasil inteiro se comoveu muito com o caso da Fabi, porque ela como influenciadora digital dividiu muito os momentos bons, os momentos ruins, e foi muito esclarecedor, acho que para muita gente, esse assunto. E acho muito legal a maneira que ela está levantando hoje para doação de medula, ela está sendo uma influenciadora muito importante”, Ticiane declarou.