Sthefany Brito pode desenvolver depressão pós-parto? Entenda complicação

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica possíveis complicações que Sthefany Brito pode enfrentar no puerpério

Desde o nascimento do pequeno Vicenzo, a atriz Sthefany Brito (37) tem mostrado para seus seguidores os momentos que passa no puerpério. Apesar de ser um período comum, ele pode despertar gatilhos e trazer algumas complicações.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira alerta que, mulheres que estão passando pelo puerpério, assim como Sthefany Brito , e enfrentam situações difíceis podem desenvolver a depressão pós-parto, quando há a pré-disposição genética.

"É onde a pessoa realmente não se reconhece, não se vê como indivíduo, e não consegue fazer o vínculo tão forte com a criança. Ela se questiona, com relação a sua própria identidade", começa a especialista. "Cada mãe passa por essa vivência de uma maneira."

Oliveira diz que, além da perda de identidade, a alta irritabilidade, dificuldade de comunicação, insônia, dificuldade de confiar a criança para outras pessoas podem ser alguns sintomas da complicação. "Tem mães que que ficam superprotetoras com as crianças e acabam ficando ainda mais exaustas, e tem mães que acabam não conseguindo fazer esse vínculo."

A psicóloga diz que, fisiologicamente, o fim do puerpério acontece quando a mulher volta a menstruar e é bastante ligada com a questão da amamentação. No entanto, também há mudanças na saúde psicológica da mãe.

"Tratando da questão psicológica, é quando ela sai daquela condição de vulnerabilidade e consegue se organizar. A mãe consegue se nortear, consegue, mesmo exausta, mesmo ainda um pouco insegura mudar o papel e adquirir aquele papel de mãe e não mais de gestante."

Casada com o empresário Igor Raschkovsky, a atriz é mãe de Antonio Enrico (3) e recebeu o caçula da família em 9 de setembro. A irmã do ator Kayky Brito (35) compartilhou a novidade com os fãs e seguidores no dia 10 e, desde então, tem compartilhado as mudanças em sua rotina com a chegada do caçula.

