Stepan Nercessian incentiva atriz ao revelar que abandonou vício após 55 anos

O ator Stepan Nercessian revelou ao público que conseguiu abandonar o vício em cigarro após 55 anos de uso contínuo. O relato do veterano aconteceu por meio de uma publicação no Instagram Threads, durante uma interação com a atriz e poetisa Bianca Manicongo.

Na postagem em questão, Bianca, também conhecida como Bixarte, comentou sobre a dificuldade que sente em parar de fumar. "Tentando parar de fumar mais uma vez. Pedindo muita força aos orixás. Os primeiros dias são quase impossíveis", escreveu a artista.

Stepan Nercessian, por sua vez, incentivou a colega de profissão a seguir com a decisão de abandonar o vício. O ator, que está com 70 anos, ainda contou que também conseguiu a mudança em prol de sua saúde após muita luta.

"Fica tranquila. Você vai conseguir. Eu parei depois de 55 anos com cigarro na boca. Duas carteiras e meia por dia. Você consegue. Você é mais forte que qualquer vício", declarou o artista nos comentários da publicação.

Stepan Nercessian revela que parou de fumar após 55 anos - Reprodução/Instagram

Os dois atores contracenaram juntos na terceira temporada de 'Cine Holliúdy', da TV Globo, exibida em 2023. Dono de uma longa carreira, Stepan Nercessian já soma mais de 100 atuações entre novelas, peças de teatro e séries.

Seu último trabalho em folhetins foi em 'Quanto Mais Vida, Melhor!', exibida entre 2021 e 2022 na Globo. Recentemente, ele pediu ajuda do público para aumentar o número de seguidores em seu Instagram para, assim, conseguir papéis nas telinhas.

"Eu podia estar matando, roubando, mas estou aqui só pedindo um like para vocês. Eu preciso aumentar o número de seguidores, porque vai aparecer a oportunidade de fazer uma novela e um filme e, se não tiver seguidor, eu não sou contratado, então me segue aí", declarou ele, na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stepan Nercessian (@stepannercessian)

