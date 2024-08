Ricardo Vianna, noivo de Lexa, mostra corpo com 7kg a menos

Ricardo Vianna, noivo da cantora Lexa, mostrou o seu antes e depois após perder 7kg. Segundo ele, a mudança é para interpretar um novo personagem

Nesta quinta-feira, 8, Ricardo Vianna, noivo de Lexa, impressionou seus seguidores ao mostrar seu antes e depois após perder 7kg. Nas imagens, o ator aparece sem camisa para exibir o físico.

Na legenda, o famoso contou que a mudança foi para interpretar um novo personagem em uma série. “Arte - Eu amo o que faço! 7 kg a menos de uma temporada para outra! Amo dar vida a personas tão diferentes de mim! Conhecer novas histórias, aprender comportamentos e mergulhar no intelecto, coração e corpo daquele personagem", começou ele.

Em seguida, Ricardo deu mais detalhes do seu personagem, afirmando que precisou perder peso para continuar dando vida a Abda, na próxima temporada da série Reis."Recebi em fevereiro um presente chamado Abda na Série Reis - 11ª temp. Na 12ª, onde continuo dando vida, ele está mais velho e muito debilitado colhendo aquilo que plantou”, disse.

Medida drástica

Lexa e Ricardo Vianna namoram há menos de um ano e a cantora revelou que tomaria uma medida drástica caso o amado decidisse participar de um reality show na televisão. A famosa artista contou que chegaria ao ponto de terminar o relacionamento com o amado.

"Separaria (risos). Não tem condição. Separação na hora. Ai, entrou no reality? Vai lá, um prazerzão te conhecer. Obrigada, viu? Não tem condição", disse ela durante sua participação no talk show Papo de Mer**, do Porta dos Fundos.

É importante ressaltar que Lexa tem um passado traumático quando diz respeito ao tema. Em 2023, seu então marido Mc Guimê participou do Big Brother Brasil 23, reality show da Rede Globo, e foi expulso por supostamente assediar Dania Mendez. Apesar da polêmica em rede nacional, Lexa e Mc Guimê decidiram continuar juntos até setembro de 2023, quando anunciaram o fim da relação por meio de um post nas redes sociais.