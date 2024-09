Kate Middleton anuncia fim da quimioterapia; saiba como o paciente deve proceder nos primeiros dias

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica como o paciente deve proceder nos primeiros dias após o fim do tratamento quimioterápico

Kate Middleton (42) revelou, por meio de um vídeo, divulgada na última segunda-feira, 9, ter concluído a quimioterapia à qual havia sido submetida para tratar um câncer. Nele, a princesa de Gales, que aparece ao lado do marido, o príncipe William (42), e dos três filhos do casal, em um bosque, avisa que retomará, parcialmente, a agenda de atividades públicas, que interrompeu no início do ano ao ser diagnosticada com a doença.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica como o paciente deve proceder nos primeiros dias após o fim do tratamento quimioterápico. “Ele tem algumas finalidades. Se ele tem uma finalidade adjuvante, ou seja, é uma quimioterapia preventiva com o intuito de diminuir os riscos da doença voltar, os cuidados que esse paciente deve ter – e eu não sei exatamente a indicação da princesa Kate, mas acredito que deva ser adjuvante – são bem discretos”, diz.

“A gente sabe que a quimioterapia baixa a imunidade, então ela deve permanecer aí um mês, mais ou menos, ainda com cautela em relação à sua imunidade, não tendo contato com pessoas doentes, não participando de aglomerações, enfim, porque pode ter contato com alguém com alguma patologia. Por estar imunodeprimida, pode pegar alguma infecção. Tem que evitar exposição solar, por conta dos raios ultravioletas, porque a pele pode ficar mais sensível”, emenda.

De acordo com o especialista, depois de, mais ou menos, um mês, o paciente pode voltar a ter uma vida normal. “Se a quimioterapia tem caráter neoadjuvante, ou seja, uma quimioterapia com objetivo de diminuir a lesão para operar depois, esse paciente – que acredito não ser o caso da Kate, porque ela já foi submetida a uma cirurgia, segundo a imprensa, mas também não dá para ter certeza porque a gente tem poucas informações da patologia – tem que se manter mais isolado, porque ele vai estar imunodeprimido, e vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, que pode haver perda de peso, déficit calórico”, informa Abissamra.

E continua: “Então, o paciente tem que ficar mais isolado, com uma alimentação mais adequada. Se é uma quimioterapia com caráter paliativo, ou seja, com o objetivo de apenas segurar uma doença que não tem mais cura, esse paciente é um paciente que precisa ter mais cautela, porque muito provavelmente ele vai retornar a fazer quimioterapia. Então, tem que ter mais cuidados com alimentação. Manter a cautela em relação à imunodepressão, tá? Mas acredito que no caso da princesa Kate, pelo que ela fala, provavelmente é uma quimioterapia com caráter adjuvante, ou seja, preventivo. E aí, ela pode voltar a ter uma vida normal nos próximos 30 dias”.

Na mensagem, a princesa de Gales disse que, embora tenha completado a quimioterapia, o caminho para a cura e para a total recuperação é longo. "No entanto, estou animada para voltar ao trabalho e ter alguns compromissos públicos nos próximos meses", falou.

Anteriormente, ela declarou: "Não posso dizer a vocês o alívio que é finalmente completar meu tratamento de quimioterapia. Os nove últimos meses foram muito difíceis para nós como família. A vida como a conhecemos pode mudar em um instante, e tivemos que encontrar uma forma de navegar as águas agitadas".