Em novo tratamento contra o câncer, Preta Gil compartilhou felicidade em ter companhia da neta, Sol de Maria, durante ida à clinica de estética

Nesta terça-feira, 10, Preta Gil usou as redes sociais para compartilhar um momento proveitoso de seu dia. Em novo tratamento contra o câncer, a cantora contou com a companhia da neta, Sol de Maria, durante ida a uma clínica de estética.

Usando máscara, a cantora se derreteu pela menina, fruto do antigo relacionamento de seu filho, Francisco Gil, com a modelo Laura Fernandez. "Coisa mais linda acompanhando a 'vóvis' hoje", declarou nos Stories do Instagram.

Em resposta, Sol disse "Yes ['sim', em português]". Preta, então, encheu a pequena de elogios. "Está linda demais. A vó não aguenta. É muita beleza". Na sequência, a filha de Gilberto Gil esclareceu que foi à clínica para cuidar de si. No local, ela fez limpeza de pele, skin care e drenagem.

E essa não é a primeira vez que ela acompanha a avó. Recentemente, Preta Gil foi surpreendida com a chegada da neta em seu quarto no hospital. Internada para seu novo tratamento contra o câncer, a artista ficou muito feliz ao vê-la entrando no local.

"Hoje recebi essa surpresa linda, a visita da minha neta Sol de Maria! Ela é um dos motivos da minha força, ela faz eu me sentir mais viva! É gente, ela está crescendo e a Vovó Pretinha fica só babando cheia de orgulho! Obrigada meus filhos @laura e @franciscogil, fico feliz demais por ser cercada de amor! Amo vocês", disse ela ao postar o vídeo cheio de emoção.

Preta Gil fala sobre novo diagnóstico

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibido no domingo, 8, a cantora Preta Gil desabafou sobre sua nova batalha contra o câncer. Diagnosticada com a doença em quatro lugares diferentes, ela contou como descobriu o diagnóstico.

Preta Gil voltou a lutar contra a doença no final de agosto deste ano, quando descobriu por meio de uma bateria de exames que o câncer havia retornado em 4 lugares diferentes, sendo dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão na ureter.

"Eu estava assim, desencanada, feliz. Fui para o hospital fazer o check-up tranquila e aí, de repente, vem uma surpresa nada agradável como essa no exame de rotina. Agora com a presença de quatro focos de tumor no meu organismo", detalhou.

Assim como fez no ano passado, a filha de Gilberto Gil veio a público falar da doença. "Eu faço questão de falar abertamente, justamente com essa intenção assim, de que as pessoas não se envergonhem, que elas peçam ajuda, que elas se cerquem de pessoas que as amam, porque cada um reage de uma maneira, mas isso é muito importante: rede de apoio".