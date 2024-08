Por que o bumbum de Sheila Mello ficou torto? Especialista detalha perigo

Sheila Mello teve sérias complicações no bumbum após plástica e erro médico. Em entrevista à CARAS Brasil, cirurgião plástico faz alerta sobre riscos

Sheila Mello (46) teve sérias complicações após um erro médico com aplicação de hidrogel no bumbum em 2014. A dançarina do grupo É o Tchan entrou na Justiça em 2021 e pede ao médico responsável pelo procedimento uma indenização de quase R$ 2 milhões por danos morais.

Em processo que corre em segredo de Justiça, ela alega que teve perda temporária de sua capacidade de trabalho e precisou gastar com custos médicos após internação em 2019. A ex-Fazenda teve um grave quadro de infecção devido ao injetável não absorvido. Em 2020, Sheila foi internada duas vezes por causa do mesmo problema.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento, de O Dia, a loira do Tchan, por meio da sua defesa, afirma que foi convencida pelo médico de que a aplicação do hidrogel seria uma alternativa "milagrosa" e que deixaria o seu bumbum levantado, o que não aconteceu. Com o passar dos anos, as nádegas da estrela ficaram tortas. O profissional não teria alertado a dançarina sobre os riscos do produto.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Josué Montedonio alerta para o perigo de usar o hidrogel em pacientes. De acordo com o especialista, o injetável não absorvido é tão nocivo à saúde que ele não indica. "O risco não vale o benefício", dispara.

"São injetáveis não absorvíveis, são biopolímeros. Na verdade eu não indico nenhum deles, porque o risco não vale o benefício. Pelo fato de ele não ser absorvido, ele pode provocar uma reação inflamatória maior ou menor grau, com o passar do tempo, de forma irreversível, e para fazer a retirada desses biopolímeros, às vezes fica com uma cicatriz, praticamente uma sequela", alerta.

A parte íntima da influenciadora digital ficou torta com o passar do tempo do processo. A batalha na Justiça ainda segue sem prazo para um desfecho, mas os danos causados refletem na saúde da artista até os dias de hoje.

"Ele pode deixar torto porque ele pode migrar para o tecido adjacente. Então, como é uma substância que a gente não consegue prever como é que ela vai se comportar ao longo do tempo, então ela pode migrar sem o necessário fazer a retirada dele", complementa.

Sheila Mello correu grande risco ao aceitar colocar hidrogel após a sugestão do médico, que não teve sua identidade revelada. De acordo com Montedonio, as internações da famosa refletem que ela já estava em estágio complicado das reações do hidrogel.

"Ele pode provocar uma reação inflamatória mais intensa, com vermelhidão local, pode provocar infecções, inflamações, pode levar a trombose, dependendo, e necrose tecidual. Um substituto, uma alternativa do hidrogel, seria preenchido com ácido hialurônico, mas o custo é muito elevado, para você poder preencher com a quantidade adequada para poder dar volume. Então, muitas vezes, o ideal seria fazer o preenchimento com gordura ou, em alguns casos, fazer a prótese de glúteo, a prótese de silicone no glúteo", conclui.

