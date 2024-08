Mindfulness: saiba como aplicar técnica de equilíbrio para a saúde mental

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explica como a prática da atenção plena pode transformar a vida cotidiana

Em um mundo cada vez mais acelerado, onde a pressão e o estresse fazem parte do dia a dia, encontrar maneiras eficazes de promover o bem-estar mental tornou-se essencial. Uma prática que tem ganhado destaque nesse cenário é o mindfulness, também conhecido como atenção plena. Para entender melhor essa abordagem, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira, especialista em terapia cognitivo-comportamental e práticas de mindfulness.

Segundo a especialista, mindfulness é a prática de estar totalmente presente no momento, consciente dos pensamentos, sentimentos, sensações corporais e ambiente ao nosso redor, sem julgamento. A origem dessa técnica está nas tradições meditativas orientais, mas tem sido amplamente adotada no Ocidente, especialmente na área da psicologia. "Mindfulness é uma forma de nos conectarmos com o presente, sem sermos consumidos por preocupações sobre o futuro ou arrependimentos do passado. É uma maneira de cultivar uma mente mais clara e tranquila", informa.

Diversos estudos científicos têm demonstrado os benefícios do mindfulness para a saúde mental e física. Entre os principais estão a redução dos níveis de estresse, ansiedade e depressão, além da melhora na qualidade do sono e no funcionamento do sistema imunológico. Letícia destaca: "A prática regular de mindfulness pode alterar positivamente a estrutura e a função do cérebro. Áreas associadas à atenção e à regulação emocional tornam-se mais ativas, enquanto aquelas ligadas ao estresse e à ansiedade diminuem sua atividade".

A psicóloga recomenda alguns passos simples para iniciar a prática de mindfulness: "Reserve alguns minutos do seu dia para focar na sua respiração. Observe o ar entrando e saindo dos seus pulmões, sem tentar controlar o ritmo. Permita que seus pensamentos venham e vão, sem se prender a eles. Imagine-os como nuvens passando pelo céu. Traga atenção plena para atividades cotidianas, como comer, caminhar ou lavar louça. Note os detalhes e as sensações envolvidas em cada ação. Utilize aplicativos ou vídeos de meditação guiada para ajudar a manter o foco e a disciplina na prática. Não é necessário dedicar horas do seu dia para praticar mindfulness. Pequenos momentos de atenção plena, distribuídos ao longo do dia, podem fazer uma grande diferença".

Além dos benefícios pessoais, o mindfulness também pode ser aplicado no ambiente de trabalho, promovendo uma cultura corporativa mais saudável e produtiva. Empresas ao redor do mundo estão incorporando programas de mindfulness para ajudar os funcionários a gerenciar o estresse e melhorar a concentração. Letícia enfatiza: "Ambientes de trabalho que incentivam práticas de mindfulness observam uma redução no absenteísmo e um aumento na satisfação e na produtividade dos funcionários. É uma estratégia eficaz para lidar com o ritmo acelerado e as demandas constantes do mundo corporativo".

Em um mundo onde a distração e o estresse são comuns, o mindfulness oferece uma pausa necessária e uma oportunidade para reconectar-se consigo mesmo. Como a especialista resume: "Mindfulness é uma ferramenta poderosa para a saúde mental. Com prática e dedicação, qualquer pessoa pode colher seus benefícios e viver uma vida mais equilibrada e consciente”.

Para aqueles interessados em começar, a psicóloga sugere buscar recursos online, grupos de prática ou profissionais especializados para orientação. "A jornada do mindfulness é única para cada indivíduo, mas os resultados são universalmente positivos", conclui.